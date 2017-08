Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri / Fuga d’amore in alta quota per i 50 anni di lui

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

L’11 agosto, Massimiliano Allegri compirà 50 anni e per festeggiare al meglio il mezzo secolo, l’allenatore della Juventus, in pausa per pochi giorni dal lavoro, si è concesso una fuga romantica con Ambra Angiolini, con cui, ormai, fa coppia fissa. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato il tecnico toscano e l’attrice all’aeroporto di Fiumicino, pronti a salire su un aereo per raggiungere la loro meta che, tuttavia, resta top secret. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, tra i due ci sono sorrisi, chiacchiere e soprattutto serenità e amore. Procede tutto a gonfie vele, dunque, tra Ambra e Allegri nonostante le recenti vacanze da single della Angiolini. Dopo il weekend d’amore all’Argentario, dunque, la coppia si è concessa un altro momento di relax prima del ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus che, domenica 13 agosto, sarà impegnata a Roma, nella sfida contro la Lazio, valida per la Supercoppa Italiana.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI INNAMORATI

L’ATTRICE SI GODE IL MOMENTO MAGICO

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Francesco Renga, padre dei figli, Jolanda e Leonardo, dopo una storia già finita con Lorenzo Quaglia, Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto a Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane, alcuni rumors davano i due già in crisi ma, a quanto pare, non è affatto così. Ambra ha trascorso la sua estate con i figli per gli impegni di Allegri, in ritiro con la Juventus e prossimo al debutto stagionale. Innamorati e felici, Ambra e Allegri non hanno ancora parlato del loro legame. Tuttavia, in una recente intervista, l’attrice, parlando della propria vita, ha dichiarato: “Io lascio sempre dire tutto: di me si dice di tutto, quando lecco cose su di me penso mio Dio che donna interessante! In realtà nella vita sono di una noia mortale, i miei figli forse possono raccontarvelo meglio di me. Questo è anche divertente, però non si dice mail il lavoro che c’è dietro, non si dice mai quanti no ricevo. Mi attribuiscono sempre le stesse cose, su di me fanno sempre gli stessi titoli”.

