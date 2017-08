Andrea Melchiorre e Giulia Latini stanno insieme/ Uomini e Donne, lui conferma: "Ci stiamo frequentando"

Andrea Melchiorre e Giulia Latini

Finalmente è arrivata la conferma che tutti i fan di Uomini e Donne stavano aspettando: Andrea Melchiorre e Giulia Latini stanno insieme! Negli ultimi giorni di flirt tra i due ex corteggiatori si è parlato in più di un'occasione: su Instagram, tra scatti e storie, Andrea e Giulia sono apparsi spesso vicini, e non proprio come amici. I sospetti sono aumentati quando ieri, sempre su Instagram, Andrea ha pubblicato delle storie che lo vedevano al mare con Giulia, steso al suo fianco e sul suo ventre e in atteggiamenti che sono apparsi, ancora una volta, più che amichevoli. Oggi Andrea Melchiorre, di fronte ai tantissimi direct ricevuti e tutti curiosi di sapere come stanno realmente le cose con Giulia Latini, ha deciso di "vuotare il sacco" e proprio nel suo modo preferito: su Instagram.

ANDREA MELCHIORRE E GIULIA LATINI STANNO INSIEME

LA CONFERMA DALL'EX CORTEGGIATORE

In una serie di storie pubblicate sul noto social, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confermato il flirt e la conoscenza in atto con la Latini: "Buongiono mondo, mi sono svegliato col direct intasato di domande - esordisce Melchiorre, che continua - le domande erano riferite a me e Giulia, io e Giulia ragazzi ci stiamo frequentando, non è che ci vuole uno scienziato. - poi continua e precisa - Ci stiamo frequentando e neppure noi sappiamo cosa accadrà, ci freqiuentiamo come due ragazzi di 23, ci stiamo conoscendo e scoprendo di avere degli interessi in comune". Insomma è tutto vero: i "Melchitudo",. come i fan hanno già iniziato ad appellarsi, stanno insieme, ma solo il tempo ci dirà se si tratta di un flirt estivo o dell'inizio di una bella storia d'amore.

