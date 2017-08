BELEN RODRIGUEZ / News: la fine dei "DeMArtinez", ma sui social cresce l’indignazione dei fan

Belen Rodriguez, Facebook

A dispetto di ciò che il gossip ha ipotizzato sul suo conto, Belen Rodriguez non tornerà con il suo ex Stefano De Martino. A confermarlo, negli ultimi giorni, una serie di scatti condivisi dal noto settimanale "Chi", che sembrerebbero confermare la nuova storia d’amore fra il ballerino di Amici e la blogger Gilda Ambrosio. Questa storia, di conseguenza, sembrerebbe confermare le notizie diffuse negli ultimi giorni dai bene informati, che smentivano categoricamente il tanto atteso ritorno di fiamma dei DeMartinez e confermavano, invece, il profondo legame che a un anno di distanza ancora unisce la showgirl e il suo attuale fidanzato, Andrea Iannone. Gli ex coniugi De Martino, di conseguenza, si preparano a dirsi addio, questa volta per sempre, infrangendo i sogni dei tanti fan che fino all'ultimo hanno sperato di rivederli nuovamente insieme come marito e moglie. I tanti appassionati di gossip, però, avranno la possibilità di rivedere Stefano e Belen ancora insieme in futuro, dal momento che i due, complice il piccolo Santiago, continuano ad avere un rapporto di stima destinato ad andare avanti ancora per molto tempo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS

SUI SOCIAL LA NOSTALGIA DEI FAN DEI "DEMARTINEZ"

Erano in molti a sperare in un lieto fine fra Stefano de Martino e Belen Rodriguez, eppure oggi, di fronte al nuovo amore del ballerino di Amici, tutti i fan della coppia si sono dovuti arrendere di fronte all'evidenza dei fatti. Tuttavia, questa notizia ha scatenato un vero e proprio polverone sui social, dove i follower degli ex coniugi De Martino hanno messo a confronto la showgirl con la nuova fiamma del suo ex, Gilda D’Ambrosio. Dal paragone, vi anticipiamo, è stata Belen Rdriguez a uscirne trionfante, segno che i fan più accaniti faranno ancora molta fatica a mandare giù questo boccone così amaro. Ecco alcuni commenti postati sul web nelle ultime ore dai sostenitori della coppia: “Ci sembrava Belen esibizionista e egocentrica, ma almeno è bellissima! Ma questa che ha di bello che è troppo troppo esibizionista? Dalle Stelle alle stalle, ho espresso il mio pensiero libertà di opinione, mi dispiace”, “Ti prego cambia subito la ragazza Gilda (…) Cambia!”, “@stefanodemartino Gilda Ambrosio no no che fa… non c'è paragone con Belen... sembra Mortisia”, “Non mi piace. Tu sei troppo bello…!”, scrivono i fan del ballerino sui social. Riusciranno a dimenticare Belen Rodriguez e ad accettare la nuova arrivata?

