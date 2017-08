BICE VALORI/ Dall’esordio con Zampa ai successi di Rugantino (Techetechetè)

Bice Valori a Techetechetè

L’ESORDIO CON LUIGI ZAMPA

Nella puntata di questa sera del programma amarcord Techetechetè in onda su Rai 1, viene proposto un bellissimo ricordo di una grande attrice e comica italiana quale è stata Bice Valori. Memorabili sono stati i suoi sketch televisivi come nel caso della centralinista senza dimenticare i tantissimi film in cui ha recitato. Nata a Roma il 13 maggio del 1927, Maria Bice Valori, questo il suo nome completo all’anagrafe, è stata anche la moglie e compagna di mille spettacoli di un altro attore romano molto amato come Paolo Panelli. La Valori è scomparsa, purtroppo, anzitempo nell’anno 1980 a soli cinquantadue anni a seguito di un tumore. Nonostante venga ricordata soprattutto per le sue performance televisive, Bice Valori ha avuto modo di esordire nel mondo dello spettacolo nazionale al cinema ed in particola nel 1950 venne scelta dal regista Luigi Zampa per recitare nel cast del film È più facile che un cammello.. al fianco di grandi artisti dell’epoca come Jean Gabin, Marilla Lotti, Elli Parvo e Paola Borboni. Da segnalare che in questa pellicola si sta affacciando sul mondo dello spettacolo italiano anche un altro artista di spessore come Louis de Funes.

BICE VALORI, TANTI I FORMAT DI SUCCESSO

Nei primi anni Cinquanta, Bice Valori inizia a lavorare anche a teatro e soprattutto in televisione diventando poco alla volta una diva di prima grandezza chiamata a dare il proprio prezioso contributo in tantissime trasmissioni di successo che ancora oggi vengono ricordate come Senza rete, Doppia coppia, Speciale per noi e Ma che sera. La Valori ha anche preso parte a commedie musicali di successo come Rugantino al fianco di Nino Manfredi e Aldo Fabrizi per uno spettacolo di enorme successo che venne rappresentato anche in America, Aggiungi un posto a tavola e Accendiamo la lampada al fianco del marito Paolo Panelli. Tantissimi sono stati anche i film che hanno ottenuto un certo riscontro come nel caso del celebre Medico della mutua al fianco di uno straordinario Alberto Sordi, La bisbetica domata con la regia di Franco Zeffirelli, Rita la zanzara di Lina Wertmuller, 5 marines per 100 ragazze diretto da Mario Mattoli e l’indimenticabile Susanna tutta panna per la regia di Steno.

