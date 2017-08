BLOOD DIAMOND - DIAMANTI DI SANGUE/ Su Rete 4 il film cin Leonardo Di Caprio (oggi, 10 agosto 2017)

film thriller nella prima serata di Rete 4

LEONARDO DI CAPRIO NEL CAST

Blood Diamond - Diamanti di sangue, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere dramamtica e thriller che è stata diretta da Edward Zwick nel 2014 ed è stata realizzata per denunciare il traffico di diamanti in Africa che ha fatto molto discutere a causa delle sue scene intrise di violenza. Il protagonista di 'Blood Diamond - Diamanti di Sangue' è Leonardo Di Caprio nella parte di Danny Archer, affiancato da Jennifer Connelly nel ruolo di Maddy Bowen. Completano un cast particolarmente ricco Michael Sheen nella parte di Rupert Simmons, Arnold Vosloo e David Harewood rispettivamente nei ruoli del Colonnello Coetzee e del Capitano Poiso, mentre Djimon Hounsou interpreta Solomon Vandy. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BLOOD DIAMOND - DIAMANTI DI SANGUE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Antony Coleman è Cordell Brown mentre Stephen Collins è l'Ambasciatore Walker e Kagiso Kuypers interpreta Dia Vandy. 'Blood Diamond - Diamanti di Sangue' racconta la storia del mercenario Danny Archer, britannico originario dello Zimbabwe quando ancora si chiamava Rhodesia. Dopo aver lavorato per l'esercito del Sudafrica, Archer è impegnato sul caldissimo fronte tra la Sierra Leone e la Liberia, dove avviene il più massiccio e remunerativo traffico di diamanti del mondo. Le sue vicende si intrecciano con quelle dell'umile pescatore Solomon, che viene strappato alla sua famiglia per andare a lavorare nelle miniere di estrazioni dei diamanti, che vengono contese però in quella che è una sanguinosa guerra civile. Appena prima che la miniera di Solomon venga attaccata, l'ormai ex pescatore riesce a trovare un meraviglioso, e presumibilmente preziosissimo, diamante rosa, che nasconde prima che possa finire nelle mire dei mercenari e dei vari soldati. Dopo l'attacco, sia Solomon sia Danny finiscono nella stessa prigione, ed il mercenario bianco cerca di strappare al suo nuovo, inaspettato sodale la posizione in cui è nascosto in diamante, promettendogli in cambio di poterlo riportare dalla sua famiglia. Anche i soldati della guerra civile sanno però che Solomon ha nascosto il diamante e ne rapiscono il figlio, mandando come soldato bambino al fronte. La violenza che vede intorno a sé scuoterà Danny, che deciderà di aiutare Solomon assieme a una giovane giornalista, Maddy Bowen, che da tempo si occupa dei traffici di diamanti e della violenza e delle tante guerre che esso genera. Ormai divenuto un baby soldato a tutti gli effetti, Solomon riuscirà a ritrovare il figlio e a strapparlo ai guerriglieri, appena in tempo prima di vederlo diventare un ferocissimo soldato come tutti gli altri. Grazie a Danny e a Maddy, Solomon riuscirà così a partire con il figlio verso l'Inghilterra, e la sua testimonianza sarà fondamentale per Maddy per condurre un'inchiesta giornalistica che avrà un ruolo importantissimo nello smascherare i traffici e le abominevoli violenze che avvengono in Africa in nome del commercio dei diamanti.

