BRAD PITT E ANGELINA JOLIE / News: bloccate le pratiche di divorzio, la coppia ci riprova?

Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt ci vogliono riprovare? La notizia di gossip emersa negli ultimi tempi su una delle coppie più amate di Hollywood, sta già facendo impazzire gli estimatori. Secondo quanto si apprende dai tabloid americani, pare che i due bellissimi attori abbiano bloccato le pratiche del loro divorzio. Questo, in sintesi, potrebbe essere un segnale più che positivo. Secondo quanto si vocifera negli States, questo potrebbe essere un segnale inequivocabile per considerare quasi ufficiale una bella marcia indietro in favore dell'amore e la famiglia: sarà così? L'annuncio della loro separazione si è diramato circa un anno fa ed ha lasciato i fan (e non solo) letteralmente increduli. Angelina e Brad infatti, oltre a condividere i valori della famiglia, si presentavano costantemente sulla stessa direzione, mettendo al primo posto l'amore infinito che nutrono per i figli. Proprio per l'amore condiviso da parte di entrambi, lo scorso settembre ha avuto inizio la battaglia legale per la custodia dei sei ragazzi.

ANGELINA JOLIE E BRAD PITT, NEWS: PRATICHE DI DIVORZIO BLOCCATE

GLI ATTORI VERSO LA SECONDA CHANCE?

Secondo alcune fonti molto vicine alla coppia, a bloccare le pratiche del divorzio potrebbe essere stato proprio Brad Pitt che, prendendosi tutte le responsabilità del caso, avrebbe confessato di essere stato il principale promotore della crisi. La responsabilità della rottura infatti, potrebbe essere da attribuire a lui, anche per colpa della sua dipendenza dall'alcol e le passate difficoltà avute nella gestione della sua famiglia. Secondo queste fonti, l'attore avrebbe confessato di volere migliorare la sua condizione e non bere più nemmeno un goccio. Oltre a ciò, le fonti hanno rivelato che Brad Pitt vorrebbe anche intraprendere un percorso di riabilitazione personale per migliorare il suo attuale stato. L'attore riuscirà a mantenere i suoi buoni propositi? Intanto si mormora che queste promesse abbiamo avuto un effetto più che positivo su Angelina Jolie che, forse anche per amore dei figli, vorrebbe dare un'altra possibilità al marito. Del resto, tutti gli anni d'amore non si possono cancellare in così breve tempo, non trovate?

