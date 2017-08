Battiti Live 2017 / Nardò, le pagelle della seconda puntata: Benji & Fede al top, Gianni Morandi vola

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Ieri sera a Nardò è andata in scena la seconda puntata di Battiti Live 2017, il concerto itinerante di Tele Norba che viaggia tra la Puglia e la Basilicata. A qualche ora dai titoli di coda tornano puntuali le nostre pagelle di fine trasmissione, coi commenti sui protagonisti della serata. Cominciamo dalla coppia Palmieri-Gregoraci, che ha ben figurato alla conduzione. Ritmo spedito e battuta pronta, ci sono piaciuti. Per quanto riguarda gli ospiti, c'è stata un'accoglienza pazzesca per tutti gli artisti da parte del pubblico. Evidentemente c'era grande voglia di musica a Nardò, con migliaia di persone in piazza in delirio per l'evento. Gianni Morandi vola grazie al duetto virtuale con Fabio Rovazzi. Il pubblico più giovane dimostra di essere molto preperato sul passato di Morandi e inevitabilmente è scoccta la scintilla. Benji & Fede si confermano enfants prodige del momento. Le loro canzoni infiammano la piazza e l'esibizione è stata un vero e proprio successo. 'Tutto per una ragione' e 'New York' sono i brani che hanno portato sul palco e che hanno cantato assieme al loro pubblico.

PAGELLE BATTITI LIVE 2017, SECONDA PUNTATA: COSA NON HA FUNZIONATO

Non ci sono dei veri e propri Flop nelle nostre pagelle della seconda puntata di Battiti Live 2017. Tutti promossi, o quasi, nella piacevole tappa salentina di Nardò. Qualcuno è stato meno brillante di altri, Briga per esempio ci è apparso un po' giù di tono. Chiude a testa bassa nel siparietto con la Gregoraci dopo Baciami: "Io ho chiuso con queste cose". Il contesto, comunque, è sempre molto festoso e allegro, anche per Bianca Atzei spesso nel mirino della critica. La fidanzata di Biaggi ci è sembrata un po' pensierosa, forse perchè la sua carriera non sta decollando come meriterebbe. Gigi D'Alessio, invece, vive di rendita grazie ai successi passati. I suoi ultimi pezzi obiettivamente non fanno battere il cuore, ma il feeling col pubblico del Sud Italia è sempre saldo: "Sono orgogliosamente un terrone". Finale fiacco con un Jake La Furia poco considerato dal pubblico e dai conduttori. Ha preceduto, quasi silenziosamente, i titoli di coda.

© Riproduzione Riservata.