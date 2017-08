Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono fidanzati?/ Il gossip che infiamma l'estate arriva da Ibiza

Bobo Vieri

Ed ecco arrivare da Ibizia il gossip della settimana di Ferragosto che scalderà il cuore ai fan dell'amore. Occhi a cuoricino e sorrisi complici per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che non vogliono proprio far perdere il connubio tra velina e calciatore anche se in questo caso, per entrambi, ormai si tratta di ex. La notizia arriva da Ibizia e, con più precisione, dall'account Instagram di Gabriele Parpiglia che ha pensato bene di bruciare le tappe e annunciare il presunto fidanzamento dei due prima della comunicazione ufficiale. Secondo il giornalista, i due stanno insieme ormai da qualche settimana e si stanno godendo queste vacanze insieme ad Ibiza lontano da tutto e da tutti, o almeno così pensavano visto che le loro foto sono finite sui social proprio per via di Parpiglia. Clicca qui per vedere la foto.

BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO IN LOVE A IBIZA

VACANZE D'AMORE PER L'EX CALCIATORE E L'EX VELINA

Sempre il giornalista, in un lungo post, spiega che l'amore è nato a Milano Marittima ma che sia sbocciato solo ad Ibizia dove il calciatore sta passando le sue vacanze rinunciando all'amata Formentera. I due sono dolci e teneri anche se parlare d'amore è ancora esagerato ma sicuramente il gossip è reale e lo stesso Parpiglia ci ha tenuto a sottolineare il fatto che nessuno può smentirlo visto che, a parte le foto postate su Instagram, ha altri mille dettagli da svelare cominciando dal luogo delle loro vacanze "gli appartamenti Ikebana". A quanto pare il gossip è ormai scoppiato e se son rose, fioriranno, intanto, Parpiglia scrive: "L'ex calciatore con l'ex #velin Mentre scrivo: lei è comodamente seduta sulle gambe di lui al #Lio, a #Ibiza, le loro mani si stringono, ma quando lei si accorge dell amico poco furbo che fa il video, gira il musetto nervosa. Troppo tardi... (una mano amica mi ha già girato il tutto e svelato l'arcano segreto evviva l'amore anche perché già da oggi pomeriggio i due stavano per ufficializzare il tutto. Così dopo un lungo corteggiamento, durato un mesetto, è sbocciato un nuovo flirt in questa estate piena di colpi di scena. Quello che ho scritto non può essere smentito (avrei altre milioni di info, mi fermo qui)".

