Britney Spears/ Video, fan irrompe sul palco: la cantante interrompe il concerto e va via scortata

Britney Spears

Momenti di panico per Britney Spears! La nota cantante ieri si trovava a Las Vegas per la nuova tappa al Piece of Me, ma è qui che è accaduto qualcosa che ha subito allertato le sue guardie del copo e tutte quelle presenti nel teatro. Durante la performance di Crazy un fan esaltato ha lasciato la sua postazione ed è salito sul palco. Il ragazzo è stato allora immediatamente bloccato da diverse guardie della sicurezza sotto gli occhi di tutti, mentre due bodyguard hanno subito scortato Britney fuori dal palco. Un gesto che però ha scatenato le urla deluse del pubblico che ha visto la cantante lasciare la sua postazione senza ulteriori spiegazioni e nonostante il fan fosse stato già bloccato.

BRITNEY SPEARS, FAN SALE SUL PALCO E INTERROMPE IL CONCERTO

MOMENTI DI PAURA PER LA CANTANTE, VIDEO

La cantante sta bene, ma è chiaro che, visti gli attentati degli ultimi tempi in particolare agli eventi musicati, il panico per lei ed il pubblico non sia mancato e quindi ecco spiegato il perchè della sua "scomparsa" dal palcoscenico. D'altronde Britney alle critiche è più che abituata come lei stessa ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa. Qui infatti dichiarava: «Ci sono dentro da vent’anni, non ci faccio più caso. Ho il mio rapporto con Dio e con me stessa, ed è questo che conta. Non mi interessa che cosa pensano gli altri».

Fan rushes stage tonight #britneyspears @britneyspears Un post condiviso da Britney Spears: Piece Of Me (@pombritneyperformances) in data: 9 Ago 2017 alle ore 23:22 PDT

