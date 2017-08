CASA CASINÒ / Will Ferrell e Amy Poehler organizzano una bisca clandestina nel film al cinema oggi (10 agosto)

Casa Casinò, in uscita al cinema ogg

IL CAST DELLA COMMEDIA

Casa Casinò, il film in uscita al cinema oggi, 10 agosto, è una commedia americana diretta da Andrew J. Cohen e co-scritta dallo stesso Cohen e Brendan O'Brien. Nel cast ci sono molto nomi conosciuti della comicità, come Will Ferrell (Zoolander, gli stagisti, 2 single a nozze) e grande amico di Ben Stiller e Owen Wilson, con i quali ha recitato proprio in Zoolander, accanto a lui l’attrice comica del Saturday Nigth Live Amy Poehler, il cast è arricchito da altri attori prestigiosi tra i quali: Jason Mantzoukas, Ryan Simpkins, Nick Kroll, Allison Tolman, Rob Huebel, Michaela Watkins, Cedric Yarbrough e Jeremy Renner. Il film è stato interamente girato a Los Angeles con un budget di 40 milioni di dollari.

CASA CASINÒ, UNA BISCA NEL SEMINTERRATO PER PAGARE IL COLLEGE ALLA FIGLIA

Dopo aver perso la borsa di studio per l'università della figlia, la coppia formata da Scott (Ferrell) e Kate (Poehler) decide di mettersi in società con il vicino di casa Mantzoukas per dar vita ad un casinò illegale nel seminterrato, proprio con l'idea di raccogliere abbastanza denaro per poter pagare la retta universitaria. Un giorno, per ripicca, Scott taglia accidentalmente un dito ad uno scommettitore, sospettato di aver barato. Dopo questo episodio si guadagnerà il soprannome di Macellaio e di conseguenza tutta la città avrà paura della famiglia, fatto che inavvertitamente incrementa i profitti del casinò clandestino. A poche migliaia di dollari dalla somma prestabilita per riuscire a pagare la retta, l'attività clandestina viene scoperta dal consigliere Bob Schaeffer (Kroll) e dal poliziotto (Huebel), i quali confiscano il denaro e ordinano di chiudere la bisca clandestina. Nonostante ciò, i due continuano la propria attività nella casa del vicino, la quale viene distrutta da un incendio a seguito di un attacco mafioso da parte di un certo Renner, il quale lavora con l'uomo a cui era stato amputato il dito. Dopo aver ammesso il loro piano alla figlia, Scott e Kate si alleano con lei e con il poliziotto che li aveva lasciati andare, per ritornare in possesso del denaro confiscatogli da Schaeffer. Dopo esser stato preso, Schaeffer rivela a sua volta il suo piano: rubare dalle casse del Comune per lui e la sua amante (Tolman), la quale lo molla e torna da suo marito (Scovel). Schaeffer viene arrestato mentre Scott e Kate usano il denaro recuperato per pagare finalmente la retta universitaria della figlia.

IL CAMEO DI MARIAH CAREY CANCELLATO: LE RICHIESTE DA DIVA

Durante le riprese del film, sono girate voci dell'apparizione in un cameo da parte della cantante Mariah Carey, ma, secondo quanto affermato da Rob Huebel, la cantante alla fine non è apparsa a causa di varie richieste irrealistiche fatte dalla Carey e al suo comportamento da diva: la cantante sembra, come ammesso dallo stesso Will Ferrell, volesse cambiare le battute alle scene, già approvate con largo anticipo o cambiare all’ultimo minuto la canzone che avrebbe dovuto cantare. Allo stesso modo, il Segretario al Tesoro di Trump, Steve Mnuchin, appare nei titoli di coda come produttore esecutivo. Il film segna il debutto da regista di Andew J. Cohen, che in precedenza si era concentrato solamente sulla sceneggiatura, scrivendo film come Cattivi vicini e Mike & Dave - Un matrimonio da sballo, entrambi con Zac Efron. Il film , nonostante il cast e la presenza di Will Ferrell non ha ottenuto il successo sperato al botteghino negli Stati Uniti, dove è uscito il 30 giugno, classificandosi solo settimo nella classifica del box office della settimana di uscita in America.

© Riproduzione Riservata.