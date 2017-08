CLAUDIO BAGLIONI/ I numeri record di ‘La vita è adesso’ (Techetechetè)

Claudio Baglioni a Techetechetè

IL SUCCESSO DI “LA VITA È ADESSO”

Claudio Baglioni è tra i grandi protagonisti della puntata di Techetechetè in onda questa sera nell’access prime time di Rai 1. Un artista che con la propria musica ha saputo emozionare e far innamorare diverse generazioni di italiani e non solo. In attività dal 1969, Claudio Baglioni ha pubblicato fino ad oggi ben 33 album di cui 18 in studio, 11 live e 4 raccolte arrivando a vendere oltre 55 milioni di dischi in tutto il mondo. Statisticamente il culmine della sua carriera è stato raggiunto con l’album La vita è adesso, nel quale sono presenti brani come Amori in corso, l’omonima La vita è adesso e L’amico e domani. Un album che gli ha permesso di stare per bene 27 settimane consecutive in cima alle classifiche (record ancora imbattuto), registrato nei Manor Studios di Oxord e al The Town House di Londra. Uscito il 9 giugno del 1985 nei primi sei mesi solo in Italia ha venduto oltre 1 milione e 200 mila copie.

CLAUDIO BAGLIONI A TECHETECHETE', BIOGRAFIA

Claudio Enrico Paolo Baglioni è nato a Roma il 16 maggio del 1951 ed è cresciuto nei quartieri di Monte Sacro e Centocelle. A quattordici anni riceve in regalo la sua prima chitarra che di fatto sarà il primo strumento che permetterà all’artista romano di sviluppare il suo enorme talento. Sono anni in cui prende anche delle lezioni private di pianoforte, gettando le basi per una carriera irripetibile. Il primo impatto con lo spettacolo, Baglioni lo ha avuto nel 1968 partecipando alla trasmissione Fuori la voce (una sorta di talent) presentato da Pippo Baudo. Sarà poi negli anni Settanta che Claudio Baglioni saprà farsi apprezzare dal grande pubblico italiano sfornando una serie incredibile di successi come Una favola blu, Signora Lia, Questo piccolo grande amore (dichiarata canzone italiana del secolo e premiata al Festival di Sanremo), E tu, Sabato pomeriggio, E tu come stai?, Solo, Strada facendo, Io sono qui e tantissimi altri ancora.

