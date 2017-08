Chicago Fire 4/ Anticipazioni puntate 10: lutto per la squadra, Dawson finalmente mamma?

Chicago Fire 4

Gran finale di Chicago Fire 4 nel prime time di Italia 1 di oggi, giovedì 10 agosto. Ancora grandi emozioni e colpi di scena per i fans del Chicago Fire Department che vivranno un finale mozzafiato in attesa della quinta stagione. Due gli episodi che Italia manderà in onda per un finale al cardiopalma. Nel primo episodio della serata, intitolato “Dove finisce tutto”, Dawson è sempre più convinta di voler adottare il piccolo Louie, un bambino che ha salvato durante un incendio e a cui si è profondamente legata. Tuttavia, il suo desiderio rischia di non realizzarsi a causa dell’instabilità della sua vita privata e per i troppi impegni professionali. Dawson, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi e vuole a tutti i costi dare a quel bambino la famiglia che merita cercando di convincere gli assistenti sociali delle suo buone intenzioni. Casey decide di aiutare Gabriela e le procura un colloquio per valutare la sua idoneità come madre adottiva. Supererà l’esame? Nel frattempo, i casi da risolvere non mancano alla squadra che deve mettere in salvo alcuni impiegati, rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio crollato. Purtroppo, durante l’operazione, Danny, il fratello di Jimmy, perde la vita.

CHICAGO FIRE 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 AGOSTO

SUPEREROE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata ma anche della quarta stagione di Chicago Fire, dal titolo “Supereroe”, dopo la morte di Dannt, Jimmy è sconvolto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in Jimmy che continua a cercare il colpevole della tragedia. L’uomo, così, si convince che il responsabile sia Boden e decide di affrontarlo a viso aperto. I due arriveranno allo scontro? Dawson, nel frattempo, è ancora impegnata nella battaglia legale per ottenere l’affidamento del piccolo Louie. L’assistente sociale non la ritiene adatta al ruolo di madre adottiva ma lei continua a lottare per ottenere ciò che desidera. Susa, la consulente politica di Casey, infine, gli fa una sorprendente proposta. Di cosa si tratterà? Quali sorprese, dunque, riserverà il gran finale della serie tv americana? Lo scopriremo questa sera. Come per tutti i programmi Mediaset, gli ultimi episodi di Chicago Fire 4 saranno visibili sia su Italia 1 che in streaming su pc e dispositivi mobili scaricando l'applicazione ufficiale di Mediaset.it oppure cliccare sul seguente link.

© Riproduzione Riservata.