CHICAGO FIRE 5 / Ci sarà: Trailer, data d'inizio e anticipazioni della prima puntata!

Chicago Fire 5

TRAMA DELLA PRIMA PUNTATA

Mentre su Italia Uno si conclude la quarta stagione, il pubblico di Chicago Fire si chiede se ce ne sarà una quinta. La risposta è non solo positiva ma i nuovi appuntamenti con la caserma 51 potrebbero arrivare molto presto. Intanto siamo già in grado di svelare le anticipazioni di quello che sarà il primo episodio di questa quinta stagione. Come svela Cinefilos: "In Severide (Taylor Kinney) e Stella (Miranda Rae Mayo) sono alla ricerca di un Grant (guest star Guy Burnet) molto instabile, che ha lasciato Chicago Med senza preavviso. Ora che Dawson (Monica Raymund) è responsabile per Louie, egli interroga il suo sul suo pericoloso percorso di carriera come un vigile del fuoco. - e ancora scopriamo che - Nel frattempo Casey (Jesse Spencer) continua il suo lavoro come assessore, ma il suo rapporto con il suo consulente politico, Susan Weller (guest star Lauren Stamile), si inclina. Mentre i problemi continuano per Borrelli (Steven R. McQueen), che incolpa ancora il capo Boden (Eamonn Walker) per la morte di suo fratello, e la situazione raggiunge un punto molto critico".

TRAILER E ANTICIPAZIONI

Mentre questa sera si conclude la quarta stagione con un finale che ci porta a dire addio ad un personaggio molto amato, i fan di Chicago Fire si chiedono se ci sarà la quinta stagione della serie televisiva statunitense, è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas e prodotta da Dick Wolf. Dopo un triste finale possiamo dare al pubblico una buona notizia, perchè la quinta stagione dello show creato da Dick Wolf ci sarà. La serie è andata in onda in America, sul canale statunitense NBC dall'11 ottobre 2016 al 16 maggio 2017; in Italia invece gli abbonati Premium hanno pouto guardare la quinta stagione dal 12 maggio 2017 sul canale pay Premium Action. Per quanto riguarda la messa in onda in chiaro su Italia 1, è molto probabile che bisognerà attendere il prossimo anno, in questo periodo, per poter assistere alle nuove puntate.

CHICAGO FIRE 5 CI SARÀ? IL CAST DELLA NUOVA STAGIONE

Chicago Fire 5 sarà composta da ben 23 episodi, durante i quali assisteremo a nuove avventure mozzafiato dei pompieri dell'area 51 e non mancheranno nuovi ingressi nel cast, come quello di Scott Elrod. Per quanto riguarda il cast troveremo ancora Jesse Spencer (Matthew Casey), Taylor Kinney (Kelly Severide), Eamonn Walker (Capo Boden), Monica Raymund (Gabriela Dawson), Kara Killmer (Sylvie Brett), David Eigenberg (Christopher Herrmann), Miranda Rae Mayo (Stella Kidd) e Steven R. McQueen (Jimmy Borrelli). Tra gli episodi non mancherà una grande sorpresa per i fan: si tratta di un crossover con la serie spin-off Chicago P.D. e l'episodio in questione è l'ottavo dal titolo One Hundred (Il centenario) che è anche il centesimo della serie.

