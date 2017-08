DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA! / Esco oggi al cinema il film con Alicia Silverstone (10 agosto)

Diario di una schiappa:portatemi a casa! esce oggi al cinema

NEL CAST ANCHE ALICIA SILVERSTONE

Il film in uscita oggi, 10 agosto, al cinema Diario di una schiappa: portatemi a casa! è una commedia americana tratta dall'omonimo romanzo di Jeff Kinney, autore della fortunata serie di libri per ragazzi. Diretto da David Bowers, è la quarta parte della serie di film Diario di una schiappa, nonchè il sequel di Vita da cani del 2012. Nonostante non si tratti di un reboot, non sono stati mantenuti gli attori del cast originale. Qui recitano infatti Jason Drucker nel ruolo del protagonista Greg, mentre i genitori sono Alicia Silverstone, attrice famosa per i suoi ruoli in Ragazze a Beverly Hills e in Batman e Robin, dove interpreta l’intraprendente nipote di Alfred che ricopre il ruolo di Batgirl, e Tom Everet Scott. Charlie Wright è invece il fratello maggiore di Greg. Il nemico di Greg, Mr. Beardo, è interpretato da Chris Coppola.

LA TRAMA DEL FILM, IL QUARTO DELLA SERIE

Il film racconta le disavventure che la famiglia e in particolare Greg devono affrontare durante il viaggio che li porterà alla festa del novantesimo compleanno di Meemaw. Le vicende sono ambientate un anno dopo Vita da cani e la prima scena vede Greg urlante in un ristorante con un pannolino attaccato alla mano. Subito gli altri clienti lo notano e iniziano a riprenderlo con il proprio cellulare. Ovviamente i video vengono postati online e Greg diventa addiruttura un meme chiamato Diaper Hands, ovvero mani di pannolino. Nel frettampo, Greg viene a sapere che il suo idolo dei videogiochi, Mac Digby, parteciperà ad un'importante fiera del settore a Indianapolis, nelle vicinanze della casa di Meemaw. Il ragazzo pensa che se riuscirà ad avvicinarlo, forse tutti si dimenticheranno del suo soprannome. Arrivati a un motel, incontrano la famiglia Beardo, i cui figli sono particolarmente pestiferi, arrivando a incolpare Greg di ogni malefatta e spingendo così Mr Beardo a rincorrerlo e inseguirlo durante il viaggio della famiglia Heffley. Ritornati sulla strada, durante un momento di confusione il protagonista riesce a reindirizzare il GPS dell'auto alla convention di videogiochi. La mattina seguente, Greg e Rodrick riescono a sgattaiolarvici e avvicinandosi al proprio idolo. I genitori scoprono il piano e arrivano fuoriosi per riprendersi i loro figli. Digby scopre così che Greg è Diaper Hands e la folla lo acclama a gran voce. Di nuovo in viaggio, la famiglia Beardo ruba i vestiti volati via dall'auto degli Heffley, ma qualche kilometro più in là il van dei nemici viene notato e decidono di riprendersi la loro rivincita, oltre ai loro oggetti. Finalmente, la famiglia riesce ad arrivare da Meemaw.

IL NUOVO CAPITOLO TRATTO DA “SFORTUNA NERA”

Questo film di Diario di una schiappa usa alcuni elementi tratti da più libri della serie di romanzi omonima, prendendo spunto in particolare da “Portatemi a casa” e “Sforuna nera”. Allo stesso modo, il precedente film racconta il quarto libro, mentre questo è basato sul libro numero 9, lasciando così scoperti gli episodi che vanno dal 5 all'8. La scelta del nuovo cast, oltre agli attori che ormai avevano preso parte ad altri progetti, è stata dettata da un motivo puramente anagrafico, dato che gli attori degli altri episodi sarebbero stati più vecchi del personaggio interpretato. Uscito a maggio del 2017 negli Stati Uniti, la pellicola non ha eguagliato il successo al botteghino dei film precedenti del fortunato franchise, nella settimana di uscita, si è piazzato solo al sesto posto. La critica, in generale, è stata concorde nel considerare il film e la sua sceneggiatura poco convincente e divertente, a tratti noiosa.

