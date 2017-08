ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE / Coppia in crisi? Arriva la replica di lui: “Solite bufale estive!”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, coppia in crisi?

Aria di crisi per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? La celebre coppia, nonostante la grande differenza di età (lei 37 e lui 67 anni), vive ancora un amore felice senza particolari nuvole all'orizzonte. I giornali di gossip però, gli hanno attribuito una rottura imminente da anni e con il passare del tempo, la coppia ha anche incominciato a sdrammatizzare. Tra le pagine del settimanale "Chi", il celebre imprenditore è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa bionda e sempre secondo la cronaca rosa, anche lei avrebbe già un "caro amico". “Il caldo allucinante di questi giorni fa proliferare le bufale estive. Mi dispiace deludervi, amanti del gossip, ma tengo a farvi sapere che da noi (Billionairelife) si lavora anche d'estate e che i miei viaggi sono soprattutto di lavoro”, ha esordito l'uomo su Instagram. Per poi smentire categoricamente il racconto pubblicato dal settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, SONO IN CRISI?

L'IMPRENDITORE RISPONDE AL GOSSIP

“La gita di piacere in Costa Smeralda, un racconto fantasioso e corredato di presunte foto incriminatorie da parte dei creativi di un rotocalco nazionale”, ha continuato Briatore visibilmente risentito. L'imprenditore ha poi precisato che gli scatti facevano semplicemente riferimento ad una trasferta di lavoro del passato weekend insieme ad alcuni dei suoi affidabili collaboratori in occasione di: “una serata speciale al Billionaire Porto Cervo, per il marchio di alta gioielleria Jacob & Co”. Dopo quasi dieci anni di matrimonio e un figlio insieme, la coppia per i settimanali di gossip è in crisi praticamente almeno una volta al mese. Nella maggior pare dei casi, sia Briatore che la Gregoraci rimangono in silenzio senza smentire, giusto per non alimentare le chiacchiere. I pensieri della rete però, si sono fatti cupi dopo una dichiarazione dell'imprenditore: “Separarmi da Elisabetta? Mi costerebbe troppo”, ha confessato il manager ad una trasmissione radiofonica, che la crisi sia effettivamente una certezza che loro cercano solo di “mascherare”? Cliccate qui per visualizzare il post di Briatore direttamente su Instagram.

