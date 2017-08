Fabrizio Frizzi Vs Selvaggia Lucarelli/ Il conduttore sbotta sui social e cede alle provocazioni

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi alla fine ha ceduto alle provocazioni e si è lasciato andare ad un lungo sfogo nei confronti di Selvaggia Lucarelli rea di aver parlato della sua prostata prima e di averlo diffamato dopo in un'intervista a Diva e Donna. Proprio al settimanale sembra che la blogger abbia rilasciato notizia poco veritiere riguardo ad un'email che lui stesso le avrebbe mandato. Proprio queste parole hanno spinto Fabrizio Frizzi a reagire come mai fatto prima spiegando l'accaduto sui social per la gioia dei fan di Selvaggia Lucarelli, felice di aver ottenuto l'ennesima discussione, e quelli del conduttore. Proprio al settimanale di Cairo Editore, Selvaggia Lucarelli ha confessato di essersi pentita proprio per la battuta relativa alla prostata del cinquantanovenne parlando anche di una mail ricevuta dal diretto interessato.

FABRIZIO FRIZZI VS SELVAGGIA LUCARELLI

DAI PROBLEMI ALLA PROSTATA ALLA LETTERA

Il conduttore non solo ha parlato di classe, che quindi mancherebbe alla blogger, ma anche di una questione di sessi visto che se la stessa battuta fatta dalla Lucarelli l'avrebbe fatta un uomo ad una donna sarebbe stato linciato. Per quanto riguarda la questione Miss Italia e i suoi "occhi perennemente stropicciati di quello che si alza tre volte a notte per la prostata”, il conduttore spiega di aver saputo del programma 30 giorni prima e di aver fatto un tour de force per riuscire a portare a casa il programma e mettere a punto le cose così come avrebbe voluto. Fabrizio Frizzi scrive: "Sono lieto oggi di poter ringraziare Selvaggia LUCARELLI per le scuse che mi ha rivolto dalle parole di un’ intervista che ha rilasciato a Diva e Donna. Anche se, per non uscire dal ruolo di sarcastica a tutti i costi, mi ha fatto passare per un poveraccio che di fronte a una sua battuta eccessivamente paradossale è andato brutalmente al tappeto [...] Diciamo che magari non ha una buona memoria, questo sì, visto che definisce “addolorata” la mia mail con la quale le feci sapere, credo con eleganza e ironia, che aveva scritto un’ indecente stronzata… ecco il testo che di addolorato ha solo il suo ricordo: "Cara Selvaggia, ci tengo a ringraziarti per l' elegante e affettuosa recensione che hai fatto delle serate di Miss Italia...il riferimento sul mio stato di salute poi è da premio Oscar... è vero, la classe non è acqua. Continua così. Fabrizio (Frizzi)". Clicca qui per leggere il messaggio integrale.

