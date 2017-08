Fedez / Il rapper elimina dai social la celebre foto degli arrosticini: il mistero, la polemica e gli sfottò

Fedez (Instagram)

Qualche giorno fa, Fedez ha conquistato tutto il pubblico italiano, ma soprattutto quello abruzzese, condividendo sui social una foto che lo ritraeva con in mano gli arrosticini, piatto tipico molto amato nella tradizione agroalimentare italiana e oggi conosciuto in tutto il mondo. Nell'immagine, scattata a L’Aquila in occasione di uno dei suoi ultimi concerti con J-Ax, il rapper appariva sorridente mentre stringeva fra le mani una grossa quantità di spiedini, tanto da accompagnare il suo scatto con una didascalia inequivocabile: “I love arrosticini”. Qualcosa, però, negli ultimi giorni, ha spinto Fedez a cancellare quell'immagine. Sul suo profilo instagram, infatti, non vi è alcuna traccia della foto che tanto ha appassionato il popolo abruzzese, tanto che alcuni fan, fra i diversi commenti lasciati sui social, hanno sin da subito chiesto spiegazioni al diretto interessato. L’eliminazione dell’immagine, che per qualche giorno ha rappresentato un ottimo biglietto da visita per l’Abruzzo in tutto il mondo, ha scatenato l’indignazione di molte associazioni e di recente ha reso il rapper il bersaglio di una serie di sfottò sui social. A questo link vi segnaliamo, in particolare, il post che la pagina “L’abruzzese fuori sede” gli ha riservato negli ultimi giorni.

FEDEZ, NEWS 10 AGOSTO

IL RAPPER PRESO DI MIRA DAI FOLLOWER

Sui social si discute ormai da qualche giorno sui motivi che hanno spinto Fedez ad eliminare dai social la foto scattata mentre teneva nelle mani una grossa quantità di arrosticini. Secondo alcuni rumors diffusi nelle ultime ore sul web, lo scatto sarebbe stato cancellato a causa dei fan vegani del rapper, che potrebbero aver preso di mira la foto fra i commenti, costringendolo a prendere la drastica decisione. Per altri, invece, si tratterebbe di una questione legata ai suoi sponsor, che potrebbero aver fatto pressioni per ottenere l’eliminazione dell’immagine. La verità, per il momento, è ancora lontana, visto che Fedez, sui social, ha scelto di trincerarsi dietro a un muro di silenzio che continua a fare indignare tutti i suoi fan. A rompere il silenzio, però, è stato il popolo abruzzese, che di recente ha preso di mira il rapper con epiteti e commenti pieni di sdegno. Eccone alcuni: “@fedez spiegaci a tutti noi abruzzesi per quale motivo hai tolto la foto con gli arrosticini!!! Per noi abruzzesi gli arrosticini sono importanti e aver tolto quella foto è un insulto!!”, “La c* di cussù è direttamente proporzionale all'immensità della bontà delle rustelle”, “Abruzzesi unitevi negare li rrustell a Fedez e compagnia”.

