Francesco Facchinetti / "Sono un marito faticoso, per mia moglie Wilma non è facile starmi vicino"

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol

Una lunga intervista quella rilasciata da Francesco Facchinetti al settimanale Oggi. L'imprenditore e conduttore televisivo ammette di essere una persona impegnativa, soprattutto per la sua famiglia: "Sono convinto che di vacanza hanno più bisogno le persone che mi stanno intorno. Sicuramente ne ha più bisogno mia moglie: non è facile starmi vicino" confessa Facchinetti al noto settimanale. È sempre qui che Francesco dichiara: "Sono un marito faticoso, lo so. Non faccio mancare nulla alla mia famiglia ma non si ha un attimo di pace. - l'imprenditore allora ne spiega il motivo - Lei spesso si lamenta di questo. Le faccio un esempio: può capitare anche che nei momenti di massima intimità uno dei ragazzi che seguo abbia un problema e io ci devo essere, per lui, subito".

FRANCESCO FACCHINETTI: "SONO UN MARITO DIFFICILE"

LA CONFESSIONE SUI FIGLI

Il lavoro tiene impegnato Facchinetti ad ogni ora, è per questo che può capitare di dover lasciare la sua famiglia in ogni momento. Questo però non gli impedisce di essere sempre presente per i suoi figli: "Vizio moltissimo i miei figli e cerco di aiutarli nell’amplificare le loro passioni. La mia prima figlia Mia che ha quasi 6 anni ha una grande passione per la musica e io sono molto felice di questo e cerco di aiutarla. - le attenzioni non mancano, ma quando si tratta di dire dei no - Per educare spesso bisogna anche dire dei no. Ho cercato di farlo ma non ci sono riuscito: la prima volta che ho sgridato mia figlia, lei ha pianto per un giorno intero. Sono abituati a vedermi sorridente e giocoso e quando non è così si spaventano molto. Quindi, preferisco non farlo".

