GLORIA/ Su Rai 3 il film con Paulina Garcia e Sergio Hernández (oggi, 10 agosto 2017)

il film drammatico nella prima serata di Rai 3

PAULINA GARCIA E SERGIO HERNANDEZ NEL CAST

Gloria, il film in onda su Rai3 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.15, appuntamento con il cinema cileno d'autore, va infatti in onda un recente successo cinematografico sudamericano, ovvero 'Gloria', la pellicola del 2013 diretta dal regista Sebastian Lelio, tornato nelle sale proprio in questo 2017 con la sua nuova pellicola 'Una mujer fantastica'. La protagonista nel film Gloria, viene interpretata da Paulina Garcia, attrice teatrale molto apprezzata anche in ambito cinematografico in cui ha esordito all'inizio degli anni Duemila. Completano il cast Sergio Hernández nel ruolo di Rodolfo, ed altri attori sudamericani molto conosciuti in Cile e in tutta l'America Latina come Diego Fontecilla, che interpreta Pedro, Hugo Moraga impegnato della parte di Hugo, Liliana Garcia nella parte di Flavia e Fabiola Zamora, presente nella pellicola nel ruolo di Ana. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GLORIA, CHE FARA' LA PROTAGONISTA?, ECCO LA TRAMA

'Gloria', è un film che racconta di una donna alle prese con la classica crisi di mezza età. Gloria ha dato tutto nella vita ma si ritrova alle spalle un matrimonio fallito, due figli ormai cresciuti, un nipote con il quale non riesce a relazionarci come vorrebbe e anche un vicino che la disturba costantemente, non permettendole neppure di godersi un po' di tranquillità domestica. Dopo un periodo di stallo abbastanza malinconico, Gloria decide di dare una svolta alla sua vita cambiando look e abitudini, e ormai a cinquant'anni suonati, decide di rituffarsi nella vita nottura, nelle cene, nelle serate da ballo, i cocktail e i divertimenti. Un turbinio che la mette in contatto con varia umanità che non fa però che acuire il suo straniamento, sentendosi costantemente fuori tempo. Ciò che Gloria vorrebbe è un nuovo compagno e l'occasione si materializza nell'incontro con Rodolfo, che sembra rispondere pienamente alle sue esigenze e soprattutto rappresentare l'occasione per ricominciare finalmente con una nuova vita sentimentale. Nonostante Rodolfo rappresenti il coetaneo che Gloria cercava per avere un punto di riferimento in un mondo di giovani incomprensibili che le stava lentamente sfuggendo di mano, la donna si renderà conto che il vecchio adagio che recita che gli uomini sono tutti uguali in realtà non è cambiato. Nonostante l'età e la generazione equivalente a quella di Gloria, Rodolfo non ha alcuna intenzione di sistemarsi e cambiare vita, e non si fa avvicinare dalla sua nuova compagna, restando misterioso e sostanzialmente inaffidabile. Così come i tanti cambi di look avevano contraddistinto il turbinio della vita notturna di Gloria, ora la sua ricerca di stabilità si scontra con un'immagine che diventa via via sempre più malinconica, col dubbio che tormenta la donna riguardo al fatto che il suo treno sia ormai passato definitivamente, e che ogni tentativo di riprendere il filo dei sentimenti del passato sia vano, se non addirittura patetico.

