GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni e concorrenti: Ivan Cattaneo dice di no al reality, ecco perché

Grande Fratello Vip, anticipazioni

Tra circa un mese si riapriranno le porte della seconda edizione Vip del Grande Fratello. Squadra che vince non si cambia ecco perché, al timone ci sarà sempre lei: Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti infatti, già dalla scorsa edizione, ha dato modo di fare ricredere anche i più scettici. Con la sua conduzione a tratti distaccata e l'eterna aria "scaz*ata", ha letteralmente conquistato il pubblico di Canale 5, pazzo anche dei suoi divertentissimi momenti da "maestrina". Ilary Blasi infatti, non si è fermata di fronte a niente e nessuno, ecco perché, i suoi "sfottò" a Valeria Marini, Pamela Prati, Elenoire Casalegno e compagnia bella, sono diventati virali su internet. Con la romana ritroveremo anche Alfonso Signorini, direttore dei settimanali "Chi" e "Spy" che, forse per "tattica" non "ci azzeccano quasi mai" con le loro indiscrezioni. Si vocifera anche di un ingresso della Gialappa's Band, naturalmente con le tre irriverenti voci fuori campo (e fuori dal coro) ma di questo, almeno attualmente, non possiamo darvi conferma.

GRANDE FRATELLO VIP, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI

IVAN CATTANEO RIFIUTA, ECCO IL MOTIVO

Durante questa bollente estate, quando mancano ormai 31 giorni al debutto (la prima puntata andrà in onda il prossimo 11 settembre 2017), il cast del Grande Fratello Vip pare essere in continua evoluzione tra mezze conferme e secche smentite. Ivan Cattaneo per esempio, proprio nel corso delle scorse ore ha ribadito il concetto direttamente su Facebook: "Non andrò al Grande Fratello Vip!", ha esordito l'istrionico cantautore, per poi confessare di essere stato contattato dalla redazione del reality alcuni mesi fa: "sono stati affascinati dalla mia indole istrionica al punto da volermi a tutti i costi, disposti a pagare a peso d'oro... credetemi!", ha continuato Cattaneo.

L'artista però ha spiegato che, dopo numerosissime riflessioni ha preferito rinunciare: "la mia privacy, la mia arte e soprattutto il mio equilibrio mentale non avevano prezzo!". Successivamente ha spiegato anche che non potrebbe mai rimanere rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip per due mesi e mezzo senza dipingere, suonare la chitarra e scrivere qualche canzone: "Ringrazio davvero la meravigliosa redazione, per avermi pensato e lusingato a lungo, ma non mi ci vedevo proprio lì a litigare da mattina a sera per uno scolapasta" ha concluso. Il riferimento finale è da attribuire ad una famosissima lite tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno lo scorso anno. Eppure, potrebbe essere stata l'edizione dell'anno: Cristiano Malgioglio VS Ivan Cattaneo... sogni infranti!

