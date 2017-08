GUE PEQUENO/ Video osceno su Instagram: era rivolto ad un'amica? Una gaffe non da "Gentleman"

Gué Pequeno, video shock su Instagram

Emergono nuove indiscrezioni sul video osceno pubblicato su Instagram Stories da Gué Pequeno che confermano l'ipotesi che si sia trattato di un errore. Il breve ma eloquente filmato doveva essere inviato ad una persona, perché nei cinque secondi del video Gué si è rivolto direttamente ad una non meglio precisata destinataria, a cui peraltro non ha rivolto parole romantiche... E pensare che in una recente intervista per La Stampa ha parlato del fatto che in questo momento è più ascoltato che visto. La gaffe social vi ha posto rimedio dunque... «Per avere milioni di visualizzazioni o fai Gangnam Style o hai un pubblico di bambini oppure devi fare una hit super nazional popolare», ha spiegato il rapper al quotidiano. Gué Pequeno ha forse trovato un'alternativa? Battute a parte, nell'intervista si è lamentato della mancanza di meritocrazia in Italia: «Va avanti sulla moda del momento. In più mancano le competenze. Saviano ha fatto un articolo per supportare un giovane rapper ed era pieno di errori». (agg. di Silvana Palazzo)

GUÈ PEQUENO: VIDEO SHOCK SU INSTAGRAM, DIRECT FINITO MALE?

SCOPPIA LO SCANDALO, IRONIA SUL WEB

Un video shock su Instagram Stories inguaia Guè Pequeno. Ed eccoci qua nuovamente a parlare di Gué Pequeno e, questa volta, non per via di una sua lite social con i famosi, rapper italiani e nemmeno per via del suo nuovo successo, ma solo per una sua caduta di stile che ha dato il via ad una serie di polemiche che difficilmente dimenticheremo. Ancora una volta lo scandalo è scoppiato sui social dove, troppo spesso, Gué Pequeno, va incontro a cadute di stile lanciando messaggi politicamente scorretti che, poi, si è visto "costretto" a cancellare o rettificare. I fan non hanno mai avuto paura dei suoi colpi di testa e continuano a seguirlo sempre e comunque, anzi, il numero di follower addirittura aumenta in casi estremi. Anche in questo caso è accaduto lo stesso con la differenza che la stories e gli screen continuano a vagare in rete causando ancora altri danni, se fosse possibile. Ma cosa ha combinato questa volta il rapper milanese?

DA TWITTER A FACEBOOK E WHATSAPP, ORA È VIRALE

Il gentleman della musica, preso dal caldo e da altro evidentemente, ha deciso di girare un video, nudo, e in atteggiamenti inequivocabili. Con tutta probabilità, però, la decisione di condividere il video con i suoi fan su Instagram Stories sembra proprio un errore madornale. Non sappiamo ancora bene se il video sia finito nelle stories su Instagram a causa di un errore nella condivisione di un file che avrebbe dovuto rimanere riservato o se fosse destinato a qualche contatto femminile in direct come tipico caso di sexting. In ogni caso, subito dopo la pubblicazione il rapper lo ha fatto sparire, ma senza grandi risultati visto che i fan lo hanno salvato e ricondiviso su Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp facendolo diventare virale e adesso le immagini continuano a rimbalzare in rete. Resta il fatto che all'indomani del fattaccio i commenti si sprecano e se qualcuno lo invita da una parte di smettere con le sue dipendenze, dall'altra c'è chi elogia lo spirito anticonformista del rapper. Chi avrà ragione?

© Riproduzione Riservata.