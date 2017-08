IL SEGRETO / Anticipazioni 10 agosto: il risveglio traumatico di Emilia

Il Segreto

CRISTOBAL E LA SUA FISSAZIONE PER EMILIA

Cristobal Garrigues è riuscito a raggiungere il suo scopo? Per riuscire a fare sua Emilia ha agito senza scrupoli fino a far arrestare Alfonso. Emilia, con il marito in carcere, ha cominciato a lavorare ancora di più per il Garrigues, consapevole che la vita di Alfonso potrebbe essere in pericolo qualora facesse una mossa sbagliata. Tuttavia, Emilia non ha rinunciato alla sua dignità e non ha ceduto alle avances dell’uomo che è così passato alle maniere forti. Cristobal, infatti, dopo aver invitato a cena Emilia alla villa dove Francisca ha fatto da cameriera, ha drogato la donna, ma cosa succederà nella nuova puntata de Il Segreto? Grazie alla droga, Garrigues è riuscito ad ottenere ciò che ha sempre voluto da Emilia. Nella puntata odierna, la figlia di Raimundo si risveglierà con un vestito bianco e diversi dolori. La donna cercherà di capire cosa le sia successo cercando di mettere insieme i pochi ricordi che ha della serata trascorsa alla villa. Emilia comincerà a pensare che Cristobal abbia davvero abusato di lei anche se, inizialmente, rifiuterà l’idea che Garrigues possa essersi macchiato di un reato così orrendo.

LA DECISIONE DI CAMILIA

Stando alle anticipazioni de Il Segreto oltre ad Emilia, anche Camila non attraverserà un periodo facile. La donna continua ad essere tormentata da Nestor che continua a tenerla in pugno nonostante Hernando abbia ormai capito il suo atteggiamento. L’unico, tuttavia, a sapere la verità è Don Anselmo anche se Dos Casas sembra aver capito le intenzioni del finto cugino della moglie che ha mostrato troppo interesse nei confronti dell’incidente che ha avuto con Matias nelle fognature. Inoltre, Dolores, avendo notato atteggiamenti strani tra la signora Dos Casas e Nestor, ha messo in guardia lo stesso Hernando che è sempre più convinto di avere un nuovo nemico in casa dopo Elias. Camila, così, confesserà finalmente a Nestor tutta la verità. Nel frattempo, Matias si riavvicinerà a Nicolas dopo l’arresto dell’assassino di Mariana. Rosario, infatti, rivaluterà l’atteggiamento del genero che instaurerà un nuovo rapporto con Matias. Allo stesso tempo, Nicolas continuerà ad indagare su Nestor per scoprire la sua vera identità. Durante le indagini, però, il fotografo riuscirà a scoprire un’altra verità e si recherà da Hernando per rivelargli la sua scoperta ovvero che Camila è la sorellastra di Gabriel Mella.

© Riproduzione Riservata.