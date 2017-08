INGA LINDSTROM - UNA SCINTILLA D'AMORE/ Su Canale 5 il film con Marie Zielcke (oggi, 10 agosto 2017)

film romantico nel primo pomeriggio di Canale 5

UDO WITTE ALLA REGIA

Inga Lindstrom - Una scintilla d’amore, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 14.45. Una pellicola tedesca di genere drammatica e sentimentale che è stata diretta nel 2013 dal regista Udo Witte (Il desiderio di Lilly, La clinica tra i monti - I sentimenti del cuore, Inga Lindstrom - Il sogno di Elin). Il cast invece, è formato principalmente da attori tedeschi tra cui Marie Zielcke, Jorres Risse e Marie Gruber. Prima di essere un'attrice di cinema, Marie Zielcke ha lavorato molto in teatro. E' stata sposata con l'attore americano Henry Thomas, il matrimono è durato soltanto tre anni, dopo il divorzio ha avuto una relazione amorosa con l'attore e doppiatore Christoph Maria Herbst. L'atore tedesco Jorres Risse invece, si è fatto notare per aver preso parte dei film Lo starniero nello specchio, House of Fear, Iron Sky ed Eravamo re. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - UNA SCINTILLA D'AMORE, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Sofia è la giovane proprietaria di una fattoria che per meglio rispettare l'ambiente, decide di dedicarsi alle coltivazioni biologiche. La ragazza vive in Svezia, un piccolo paese di campagna, insieme a Bjorn, l'uomo che ha sposato per amore e ad Helene, la madre di lui. Paul Anderson invece è un artista, ama il canto lirico ma a causa di problemi di salute, la sua carriera di cantante sta vivendo una profonda crisi. Sofia dopo un litigio viene abbandonata dal marito, contemporaneamente nella capitale svedese Paul si rende conto che le sue corde vocali non gli permettono più di cantare al meglio, quindi si arrende e lascia lo studio di registrazione. L'artista sente il bisogno di distrarsi e, per staccare la spina, decide di andare in giro per le campagne svedesi. Non avendo esperienza, Paul si perde nelle campagne e si accorge di avere il cellulare scarico, si guarda intorno e intravede una fattoria, la raggiunge ma quando arriva si accorge che c'è un incendio e tutto sta andando in rovina. Si tratta proprio della fattoria di Sofia. Senza perdere tempo, Paul dà una mano a spegnere l'incendio e Sofia, come segno di riconoscenza, offre ospitalità al giovane. Paul accetta di trascorrere la notte nella fattoria di Sofia e chiede il permesso di fermarsi per qualche giorno. Sofia, che ha proprio bisogno di qualcuno che l'aiutasse a svolgere i lavori più pesanti, gli permette di restare. Paul mostra molto impegno e buona volontà, ma è chiaro che non è adatto per quel genere di lavoro. Sofia rimane impressionata dalla caparbietà dell'uomo e, in breve tempo, i due diventano amici. Anche quando Sofia viene a conoscenza della vera identità di Paul, nonostante la delusione, gli chiede di restare ancora per insegnare al coro della parrocchia che a breve dovrà partecipare ad un concorso regionale. Nel caso in cui ai cantori del paese andasse la vincita in danaro messo in palio, Sofia potrebbe chiedere un aiuto economico per rimettere in piedi la sua fattoria. Paul inizialmente non ne è molto convinto ma poi accetta di guidare il gruppo della parrocchia, avrà anche modo di avvicinarsi ancor di più a Sofia e di mostrarsi a lei per quello che è. Il concorso di canto va benissimo e il coro del paese riscuote grande successo; inaspettatamente però in paese arriva Bjorn, che non mostra di gradire l'amicizia nata tra Paul e sua moglie. A questo punto Paul decide di ritornare a Stoccolma e cedere alle richieste della sua agente che lo vuole ancora nello studio di registrazione per portare a termine il suo ultimo disco. Nel frattempo Sofia scopre la verità in merito all'incidente che ha quasi distrutto la sua fattoria, Paul intanto farà chiarezza nel suo cuore e capirà che l'amore è più importante di qualunqua altra cosa, anche della lirica.

© Riproduzione Riservata.