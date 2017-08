INTRUDERS / Clive Owen combatte contro oscure presenze nel film questa sera su Iris (10 agosto)

Clive Owen in Intruders, stasera su Iris

IL CAST E LA REGIA DI JUAN CARLOS FRESNADILLO

Intruders è una pellicola del 2011 a metà strada tra l'horror e il fantastico e verrà mandata in onda dal canale digitale Iris in prima serata il 10 agosto alle ore 21.00. Il film, una produzione ispanico-inglese, è stato diretto da Juan Carlos Fresnadillo, celebre per la pellicola 28 settimane dopo, che costituisce il secondo capitolo di 28 giorni dopo (diretto da Danny Boyle, che ha poi prodotto il sequel) . La sceneggiatura è di Nicolás Casariego e Jaime Marques. Gli interpreti principali sono: Clive Owen, attore diventato celebre con Closer; Carice van Houten tra i volti più noti del telefilm Game of Thrones, dove dà il volto a Melisandre ; Ella Purnell recentemente apparsa in Miss Peregrine - la casa dei ragazzi speciali; Pilar López de Ayala, Izan Corchero e Daniel Brühl.

INTRUDERS, LA TRAMA DELL’HORROR DEL 2011

Mia e Juan sono due ragazzi distanti geograficamente e all'apparenza senza nessun punto in comune. La prima vive a Londra ed ha dodici anni, il secondo è poco più piccolo, ha sette anni, ed abita a Madrid con la madre. In realtà entrambi, di notte, vivono la stessa esperienza di paura e terrore, qualcuno li osserva mentre dormono, un uomo senza volto che li terrorizza, facendoli vivere in un incubo costante. John Farrow, il padre di Mia, inizialmente non crede alle parole della figlia e pensa che si tratti solo di un brutto incubo e di suggestione ma quando la ragazza inizia a comportarsi in modo strano e ad essere sonnambula, cerca di venire a capo della storia. Mia racconta che c'è un uomo dentro l'armadio e una notte John finisce per essere aggredito da questa presenza. Le telecamere installate in casa, però, non rivelano nessuna presenza, John non ha combattuto contro nessuno e neppure la moglie gli crede. In Spagna, avviene la stessa cosa, Juan dice di vedere un uomo senza volto che lo osserva dalla finestra della sua stanza. La situazione degenera quando la madre del bambino decide di rivolgersi al suo confessore, padre Antonio, per esorcizzare il figlio. L'esorcismo non ha nessun effetto, Juan continua a vedere il mostro, che con il tempo si scoprirà essere frutto di una sua storia immaginaria, legata però al suo vissuto e alla tragica scomparsa del padre. Anche il mostro di Mia è nato da una storia, quella che il padre le ha raccontato una sera prima di farla addormentare. Questo elemento in comune permetterà a John di scoprire cosa si nasconde dietro le suggestioni e le paure della figlia, ormai considerata pazza anche perché ad un certo punto la situazione sfuggirà di mano a tutti e i genitori dei ragazzi inizieranno a vivere loro stessi un incubo senza fine. Nel finale tutti i nodi arriveranno al pettine e si scoprirà cosa lega la storia di Juan a quella di Mia, con un legame familiare inaspettato.

