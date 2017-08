Incidente Jennifer Lawrence/ Costola slogata sul set di Madre tra difficoltà e scontri con Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence, screen

Madre è stato un vero e proprio parto, possiamo dirlo a gran voce. E' successo davvero tanto sul set del film tanto che la stessa Jennifer Lawrence era convinta di "non farcela" ma alla fine non è stato così ed oggi racconta la sua esperienza in una recente intervista. Il film sarà presentato alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia ma solo oggi possiamo conoscere alcuni "dietro le quinte" compresto l'incidente accorso all'attrice e che le è costata una slogatura alla costola. Proprio durante le riprese del nuovo film di Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence è andata incontro ad un piccolo incidente dovuto, sembra, all’iperventilazione. In quel momento aveva dei tubi delle narici per avere dell'ossigno e quando il regista le ha chiesto di ripetere la scena che non era a fuoco, lei ha risposto con un "semplice": 'Vai a farti fo***re'".

MADRE, AMORE E DOLORI PER JENNIFER LAWRENCE SUL SET

L'OSCURITÀ DEL SUO PERSONAGGIO L'HA MESSA IN ALLARME

Dolci e una tv l'hanno aiutata ad andare avanti permettendole di venire a galla dal suo lato oscuro e dal dolore del suo personaggio. In particolare, sembra che i suoi pochi "momenti felici" sul set siano legati alle clip del reality show delle Kardashian. Secondo il gossip i suoi momenti sì sono legati anche all'incontro con Darren Aronofsky visto che i due hanno finito per innamorarsi in questi mesi. Madre sarà presentato al prossimo Festival del Cinema e porterà sul maxi schermo la storia di una giovane donna che vive in una tranquilla casa vittoriana di campagna insieme al marito poeta (interpretato da Javier Bardem). Tutto cambia quando arriveranno una misteriosa coppia e i loro figli che porteranno in casa tensioni e un tragico evento.

