LA DELICATESSE / Audrey Tautou ritrova l’amore con Marcus, il film su Canale 5 (10 agosto)

La delicatesse stasera su Canale 5 con Audrey Tautou

IL CAST DEL FILM DRAMMATICO

La delicatesse, film in onda questa sera su Canale 5 alle 23.50, è una commedia francese con toni fortemente drammatici del 2011. La pellicola è stata diretta dai fratelli Stephane e David Foenkinos, quest'ultimo autore dell'omonimo libro da cui è stata tratta la storia. I protagonisti principali sono la modella e attrice francese Audrey Tautou, acclamata dalla critica nel 2001 con Il favoloso mondo di Amelie, che in questa pellicola interpreta la giovane Nathalie, e Francois Damiens nei panni di Marcus, l’impiegato del quale Nathalie si innamora, spiccano accanto a loro anche Joséphine de Meaux, Bruno Todeschini (attore franco-svizzero) e Mélanie Bernier.

LA DELICATESSE, LA TRAMA

Nathalie Kerr è una donna di circa trent'anni felice e appagata. Si è da poco sposata con Francois, l'amore della sua vita, dopo un fidanzamento da sogno ed ha raggiunto una buona posizione nella multinazionale per la quale lavora. L'unica pressione che sente, è quella dei suoi genitori che vorrebbero dei nipotini. La sua idilliaca vita subisce una brusca svolta quando un giorno il marito muove travolto da un'automobile. Per Nathalie il suo nuovo status di vedova la costringe a fare i conti con una realtà dura e inaspettata. La donna cambia completamente il suo stile di vita e rende il suo carattere duro e arido. Decisa a tenersi per il resto della sua vita lontano dall'amore, si concentra esclusivamente sul lavoro, finendo per essere odiata dai suoi colleghi. Passano tre anni e il capo di Nathalie, da sempre attratto dalla donna, decide di portarla a cena per confessarle i suoi sentimenti ma lei lo rifiuta in maniera garbata. Il giorno dopo, nell'ufficio di Natalie entra Marcus Lundl, un anonimo impiegato dell'azienda di origini svedesi. Senza nessuna logica Nathalie gli si avvicina e lo bacia, quasi in uno stato di trance. Marcus è molto lontano dall'essere un bell'uomo, ha quarant'anni, è in sovrappeso ed è anche leggermente calvo. L'uomo è fin troppo sorpreso per il gesto della donna e va via per poi chiederle spiegazioni il giorno successivo. Natalie non riesce a darsi una spiegazione ma in qualche modo sembra attratta dall'uomo, così lontano dallo stereotipo dell'uomo bello e affascinante. Per tutta risposta al loro secondo incontro è Marcus a baciare Natalie e lei ricambia. Tra i due c'è una certa sintonia ma i pettegolezzi in ufficio iniziano a circolare e in particolare tra i colleghi invidiosi del successo di Natalie. Le voci arrivano anche al capo della donna, che non si da pace per essere stato rifiutato e rimpiazzato da Marcus. Mentre tutti in azienda credono che Marcus e Nathalie abbiano una relazione, i due iniziano a conoscersi a piccoli passi. Marcus si rivela un uomo buono e comprensivo, accompagna Nathalie sulla tomba del marito e riceve anche l'approvazione della nonna della donna. Solo nel finale i due si lasciano andare alla passione facendo intendere che la loro storia d'amore sarà lunga e ricca di amore.

