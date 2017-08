LA MORTE SOSPESA/ Su La7 il film con Brendan Mackey (oggi, 10 agosto 2017)

film documentario in prima serata su La7

KEVIN MCDONALD ALLA REGIA

La morte sospesa, il film in onda su La7 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.30. Una pellicola diretta da Kevin McDonald nel 2003. Si tratta di un documentario premiato al BAFTA e al Sundance Film Festival nel 2004 oltre che al Festival di Trento. Ha inoltre trionfato al British Indipendent Film Awards dello stesso anno, nella categoria riservata alla migliore pellicola e per il miglior contributo tecnico. Va anche ricordato come British Film Institute Sight & Sound, autorevole rivista di settore, abbia indicato La morte sospesa tra i 30 film più importanti girati nel primo decennio del nuovo millennio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA MORTE SOSPESA, ECCO LA TRAMA DEL FILM

La narrazione affronta un fatto realmente accaduto, che vide protagonisti Joe Simpson (Brendan Mackey) e Simon Yates (Nicholas Aaron), due alpinisti impegnati nella scalata del Siula Grande. Una scalata resa ancora più complicata dal fatto che ad essere affrontata in tale occasione era una parete quasi verticale posta sul lato occidentale. Proprio mentre la coppia si apprestava al ritorno, Simpson mise il piede su una roccia ghiacciata, riportando nella caduta una brutta frattura, al ginocchio. Un incidente arrivato nel momento peggiore, ovvero quando Simpson e Yates si trovavano ormai allo stremo, senza gas e acqua, in quanto la loro uscita era durata più del previsto. Per evitare complicazioni sarebbe stato necessario tornare presto al campo base, evento reso però ancora più complicato dall'incidente. Le alternative di fronte a Yates erano quindi due, andare a cercare soccorsi, lasciando solo il compagno, oppure cercare di portarlo a valle. La scelta cadde appunto sulla seconda ipotesi, che però ben presto rivelò nuove e imprevedibili problematiche. Nel corso della discesa, infatti, Simpson venne a ritrovarsi all'improvviso sospeso nel vuoto, ad una trentina di metri di altezza su uno strapiombo. Dopo aver cercato di resistere per oltre un'ora e mezza, Yates, ormai stremato, fu infine costretto a tagliare la corda che lo legava al compagno, lasciandolo precipitare. Incredibilmente, però, Simpson era sopravvissuto all'impatto e si era messo in cammino nonostante la frattura. Dopo tre giorni, nel corso dei quali aveva dovuto rimediare alla mancanza di cibo ingoiando neve al fine di assumerne i liquidi, giunse infine al campo base, ove era ancora accampato Yates insieme ad un terzo compagno. Ancora poche ore e non avrebbe incontrato nessuno, in quanto i due avevano programmato il ritorno a casa di lì a breve e provveduto a bruciare effetti personali e vestiti di Simpson. Quanto accaduto sul Siula Grande è stato a lungo oggetto di serrata discussione all'interno della comunità alpinistica. Al riguardo va però ricordato come proprio Simpson abbia sempre affermato la correttezza dell'operato di Yates, affermando che in presenza delle stesse condizioni, lui non avrebbe esitato a fare la stessa cosa.

