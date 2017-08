La torre nera/ Da oggi al cinema il film diretto da Nikolaj Arcel da una saga di Stephen King (10 agosto 2017)

La torre nera, al cinema

IL CAST

Dopo aver spopolato al box office statunitense, entrando direttamente in vetta nella Top Ten, il prossimo 10 agosto arriverà anche in tutte le sale italiane "La Torre Nera" di Nikolaj Arcel, il primo adattamento cinematografico dell'omonima serie di romanzi fantasy scritta da Stephen King a cavallo tra il 1982 e il 2012 e che si propone di aprire, negli anni a venire, una vera e propria saga in celluloide. "La Torre Nera" di Nikolaj Arcel rientra a pieno merito nei cardini del fantasy ambientato in un futuro distopico e post-apocalittico, anche se lo sviluppo della trama e alcune situazioni (come ad esempio i duelli) rimandano ai canoni del classico western hollywoodiano. Nella pellicola del regista danese il protagonista è l'attore britannico Idris Elba, chiamato a vestire i panni di Roland Deschain, l'ultimo membro vivente di un antico Ordine di Cavalieri-pistoleri, i "Gunslingers". Accanto a lui compaiono anche il Premio Oscar Matthew McConaughey (Walter Padick, l'Uomo in Nero), Tom Taylor (Jake Chambers), Claudia Kim (Arra Champignon) e Katheryn Winnick (Laurie Chambers).

LA TORRE NERA, LA TRAMA

Le vicende del film ruotano attorno alla complessa figura di Jake Chambers, un ragazzino tormentato da strani incubi e visioni, tra cui quelle di un misterioso Uomo in Nero e di un pistolero, entrambi sullo sfondo di un'imponente torre. Seguendo gli indizi che trapelano da questa sorta di sogni ad occhi aperti e sfuggendo alle grinfie del padre adottivo, Jake finisce per scoprire un dispositivo: in realtà si tratta di un marchingegno che lo catapulta in un universo alternativo e le cui coordinate sono differenti da quelle del mondo contemporaneo. Ed è qui che Jake fa subito la conoscenza di uno dei protagonisti delle sue ricorrenti visioni, vale a dire il pistolero Roland Deschain e che gli spiega che la realtà che lo circonda è chiamata comunemente Medio Mondo: tuttavia, pian piano il ragazzino comincia a capire di non essere arrivato in quell'universo parallelo per una casualità, ma di far parte di un piano molto più articolato e che potrebbe far avverare una antica leggenda locale. Assieme a Roland si mette dunque in cammino verso la leggendaria Torre Nera che, secondo la profezia, avrebbe il potere di distorcere a proprio piacimento lo spazio e il tempo. Tuttavia, i due dovranno fare i conti con Walter Padick, l'Uomo in Nero delle allucinazioni di Jake e anche un potente stregone che punta a sfruttare a proprio vantaggio il potere della Torre...

