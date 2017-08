NEK/ La dedica alla moglie Patrizia (Techetechetè)

Nek a Techetechetè

LA DEDICA ALLA MOGLIE PATRIZIA

Questa sera nella trasmissione Techetechetè, in onda nell’access prime time di Rai 1, viene dato spazio non solo per ricordare grandi artisti del passato ma anche attuali protagonisti del mondo dello spettacolo italiano come nel caso del cantante Filippo Neviani meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Nek. Negli ultimi giorni, tuttavia, Nek non solo sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica per le sue straordinarie performance canore ma anche per la bellissima frase che ha voluto dedicare alla moglie Patrizia sui social. Nello specifico il cantante ha scritto: “Tutto passa.. solo il tuo amore resta”. Una frase che è segnale di un rapporto molto solido costruito dai due anche e soprattutto sapendo affrontare una dura cristi del passato. Infatti, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Vanity Fair, Nek ha parlato della crisi: “ ..le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Non mento più... Non importa che fosse 'Sono da un amico' o 'Sono a casa tranquillo'. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente.. Ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”.

NEKA TECHETECHETE', TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Nek ha parlato del suo ultimo album Unici, del tour, della propria carriera e soprattutto dei prossimi progetti futuri. Nello specifico l’artista ha evidenziato: “Dopo 25 anni di successi oggi posso ritenermi felicissimo, tanto che dopo il tour nazionale assai impegnativo a livello fisico e mentale, andrò in Spagna per un importante evento, dopo che lo scorso marzo a Madrid sono stato accolto con tutti gli onori durante la manifestazione Cadena 100, uno dei network radiofonici più importanti del Paese... Futuro? Intanto mi sto concentrando sul tour, poi penserò a un nuovo album che sarà molto diverso dai precedenti, il disco del cambiamento. Mi piacerebbe anche lavorare con il regista Ferzan Ozpetek, o scrivere una colonna sonora per un suo film. È uno di quei registi in grado di emozionarmi davvero. L'album Unici? C’è stato un utilizzo più maturo dell’elettronica, sull’onda del brano arrivato secondo a Sanremo 2015. Ho cercato di stare al passo dei tempi senza però tradire le mie passioni. In studio di registrazione ho suonate le chitarre e il basso, batteria e piano”.

© Riproduzione Riservata.