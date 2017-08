Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 10 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 10 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni zodiacali per la giornata di oggi, giovedì 10 agosto 2017, secondo quanto riportato da Paolo Fox nell'oroscopo a LatteMiele si sentiranno né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente il Toro che si trova in un momento in cui deve fare molta attenzione alle finanze, evitando di ritrovarsi invischiato in situazioni difficili da gestire per diversi motivi. I Gemelli sono sottotono, ma stanno per ritrovare un loro equilibrio. Il momento è delicato, ma comunque con le giuste mosse si può trovare la strada per uscire dai problemi. L'importante è riuscire sempre e comunque ad adattarsi le varie situazioni vissute. Momento di agitazione per la Vergine che può vivere alcune situazioni difficili in cui è necessario doversi organizzare meglio di come si sta facendo. Attenzione a creare delle questioni che alla fine sono più pesanti di quanto in realtà si prefigurano. Sono da evitare poi i litigi con le persone a cui si vuole veramente bene.

I SEGNI AL TOP DELLA GIORNATA

Brilla l'Ariete che vive da oggi alla fine della settimana un momento in cui viene premiato dall'amore. C'è da dire però che ad agosto il campo sentimentale è stato un po' travagliato e da oggi proprio si tornerà a poter sorridere di gusto. Il Cancro si deve fare avanti in amore perché il cielo ha tutto per essere considerato molto positivo e propizio. Si può fare una richiesta importante che potrebbe essere anche accolta. Il Leone è in crescita è ha voglia di stare con persone che possano sempre e comunque dare qualcosa in più. C'è la voglia di condividere situazioni che possano essere positive sia dal punto di vista economico che da quello delle emozioni sentimentali. Attenzione però ad essere precipitosi perché si rischia anche di combinare dei guai. Il momento attuale sarà pieno di emozioni per lo Scorpione che potrebbe vivere un ritorno importante in autunno.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' utile e sicuramente interessante andare a fare un raffronto per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox tra quanto detto ieri e quello che capiterà oggi. Il noto astrologo tiene una rubrica dal nome Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'energia che c'era ieri per l'Ariete sembra essere già scemata, al momento forse è il caldo che sta avendo il sopravvento. Il Toro ieri se la vedeva con problemi a livello sociale, di relazione con gli altri, oggi invece deve provare a far quadrare i conti. Continua il nervosismo per i Gemelli che sono spaesati e sottotono, non si riesce al momento a trovare la strada giusta per evitare di essere sempre agitati. Scende il segno dei Pesci che trova qualche fastidio rispetto a quello che si è visto negli ultimi giorni. Già ieri infatti c'erano dei riferimenti utili, ma il troppo pensar ha portato il mal di testa. Il Capricorno alterna momento interessanti ad altri dove si sente un po' perso. Il Leone continua il suo viaggio nella forza con un percorso molto interessante dal punto di vista della crescita personale.

