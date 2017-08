PREDATORS/ Su Rai 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 10 agosto 2017)

fantascienza nella prima serata di Rai 4

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Predators, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere fantascientifica appartenente al franchise famoso di Predator, film che ha lanciato Arnold Schwarzenegger nell'olimpo di Hollywood, si tratta del terzo capitolo della serie. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nell'anno 2010 con alla regia l'ungherese Nimrod Antal mentre il famoso regista Robert Rodriguez ha curato il soggetto del film. Tra gli elementi più rilevanti cast della pellicola ci sono anche Adrien Brody, Danny Trejo, Laurence Fishburne e Topher Grace. Brody interpreta per la prima volta un interprete forte e muscoloso, dopo aver vinto in passato il premio Oscar per "Il Pianista", Danny Trejo è conosciuto per aver preso parte ultimamente alla saga di "Machete" mentre Laurence Fishburne è il famoso Morpheus della saga "Matrix". Topher Grace invece, riprende un ruolo di rilievo dopo aver interpretato il personaggio di Eddie Brock presente in "Spider-man 3". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PREDATORS, ECCO LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il film risulta essere avvincente e misterioso, un gruppo di persone si ritrova improvvisamente catapultato in un mondo alieno dove non c'è altro che fitta vegetazione. I personaggi, dopo una diffidenza iniziale, cercheranno di socializzare tra loro, cercando di capire come e perché sono finiti in quel luogo. Insieme scopriranno di avere delle cose in comune, come ad esempio una spiccata dote combattiva e abilità ad usare diversi tipi di armamenti. Con loro estrema sorpresa, riusciranno a comprendere di essere delle esche, delle prede pregiate scelte con cura da quelli che sembrano essere alieni assetati di sangue. Mettendo insieme le loro forze, i protagonisti cercheranno di sopravvivere in questo mondo inospitale, venendo a conoscenza di verità sconvolgenti ed inimmaginabili. Non mancheranno i colpi di scena e situazioni di estremo pericolo che riveleranno la vera natura di alcuni personaggi che non sembrano affatto quello che dicono di essere. In conclusione ognuno dei sopravvissuti dovrà guardarsi non solo dagli alieni ma anche dalle persone che sono al proprio fianco, in quello che sembra essere un vero e proprio messaggio morale che il film vuole trasmettere ad ogni spettatore.

© Riproduzione Riservata.