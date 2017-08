ROSAMUNDE PILCHER - VENTO SUL LAGO/ Su Canale 5 il film con Sophie Wepper (oggi, 10 agosto 2017)

il film romantico su Canale 5

THOMAS HERMANN ALLA REGIA

Rosamund Pilcher - Vento sul lago, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 16.30. Una pellicola sentimentale e dramamtica del 2007 che è stata girata in Germania e in Austria mentre la regia è stata affidata al regista Thomas Hermann. Nel cast sono presenti Sophie Wepper, Martin Halm (già visto in un precedente episodio della serie), Helmut Berger, Rüdiger Joswig (anch'egli pioniere della serie insieme al collega Martin Halm) e Max Kluge. A fare da collante alla squadra troviamo Daniela Ziegler, pietra miliare del giallo che alle sue spalle vanta presenze del calibro di "REX". La Ziegler è presente nella scena Austriaca e Tedesca da oltre quarant'anni e allo scoccare della fine delle riprese troviamo un pezzo di storia tutt'altro che intenzionato a mollare il cinema. Nonostante la distanza dai piccoli schermi austriaci, gli echi dei successi di alcuni attori del cast non possono che giungere fino a noi. Helmet Berger ad esempio era già un pluripremiato quando partecipò alla creazione del film. Dalla trasposizione cinematografica della Pilcher al Festival Lumière de Lyon, il passo per lui è stato breve. Berger vinse nel lontano '72 il David di Donatello e per il suo ruolo ne "La caduta degli dei" fu nominato al Golden Globe. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER - VENTO SUL LAGO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Jenny Peters (Sophie Wepper) è una biologa marina che vive in Cornovaglia con la nonna Emily (Kyra Mladeck) a causa della morte di sua madre. Lei e sir Simon (Rüdiger Joswig), responsabile del centro del centro di Biologia Marina, si battono per la creazione di un'oasi sulla costa. Purtroppo o per fortuna per lei il figlio di sir Simon, John (Martin Kluge), fa ritorno in città. John è il primo amore di Jenny ed in breve l'intesa si rinnova. Sarebbe davvero tutto fantastico se non fosse che John, architetto progettista, è stato ingaggiato dal sindaco per la costruzione di un enorme e moderno complesso turistico, proprio lì dove invece Jenny e sir Simon si battono per creare l'oasi naturale.

