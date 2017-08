SOAP OPERA/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Ale e Franz (oggi, 10 agosto 2017)

commedia nella prima serata di Canale 5

FABIO DE LUIGI CON ALE E FRANZ NEL CAST

Soap Opera, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.10. Un'opera collettiva diretta nel 2014 dal regista Alessandro Genovese, che richiama le atmosfere della commedia all'italiana degli anni Settanta e Ottanta, in cui molti artisti recitavano insieme nello stesso film. Si tratta di un cast di grandi stelle del cinema italiano, con Fabio De Luigi nel ruolo di Francesco Rossini, Ale e Franz nel ruolo di Mario e Gianni, lo stesso Alessandro Genovesi presente nel film nel ruolo di Pietro, Diego Abatantuono che interpreta Gaetano Cavallo e poi Chiara Francini nella parte di Alice e Caterina Guzzanti nel ruolo di Patrizia. Molti volti noti della televisione fanno dunque parte della pellicola, ma anche grandi attori italiani dalla carriera ormai quarantennale alle spalle, come Diego Abatantuono. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SOAP OPERA, COME ANDRA' A FINIRE PER I PROTAGONISTI? LA TRAMA DEL FILM

Soap Opera si svolge in un condominio, dove le vicende dei vari personaggi si intrecceranno in maniera imprevedibile. Francesco sta facendo sesso con una ragazza conosciuta da poco, Patrizia, ma viene interroto dal suo migliore amico Paolo, che ha abbandonato la fidanzata in ospedale per partorire suo figlio, e in preda a una crisi di panico minaccia di uccidersi con una pistola. Patrizia, rimasta sotto il letto per tutto il tempo, riesce a uscire fuori al momento giusto spezzando la tensione del momento, che viene definitivamente dimenticata quando alla porta suona Alice, vestita in abiti settecenteschi. Si tratta in realtà di un'attrice che sta girando un film e che chiede un preservativo per consumare a sua volta un rapporto sessuale con una guardia notturna. Alice si dichiara infatti morbosamente attratta dalle divise, ma la conversazione viene interrotta da un suicidio del fidanzato di un'inquilina del condominio, Francesca. Interviene così Gaetano Cavallo, carabiniere che indaga sui fatti e che vuole accertarsi che quello di Francesco sia stato a tutti gli effetti un suicidio. Arriva però la resa dei conti per molti personaggi, intrappolati nel condominio nel periodo natalizio in attesa che Gaetano Cavallo (che ovviamente, in quanto carabiniere, subisce la corte serrata di Alice) faccia luce sul caso del suicidio. Paolo confessa intanto a Francesco di essersi innamorato di lui, svelando così il motivo di tanto turbamento alla vigilia della nascita di suo figlio.

La situazione si complica quando Francesco scopre di essere attratto da Francesca, causano la gelosia di Anna, una ragazza a sua volta innamorata di lui che viene investita con l'automobile da Paolo. Questo però fa avvicinare i due, ma Anna confessa a Francesco di essere incinta di suo figlio. Dunque la situazione si delinea proprio mentre due gemelli fanno scoppiare un incendio nel condominio a causa dei razzi di capodanno. Francesco e Anna finiscono l'anno insieme, mentre Francesca piange pensando al fidanzato scomparso.

