STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Soap opera e Chicago Fire (giovedì, 10 agosto 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, giovedì 10 agosto 2017, le reti Mediaset propongono un variegato palinsesto dove sicuramente il programma più seguito potrebbe essere il film comico Soap opera in onda su Canale 5. Per il primo canale commerciale la seconda serata prevede il film La delicatesse. Italia 1 propone in prima serata la serie Chicago Fire e in seconda serata il film Atteraggio d'emergenza. Su Rete 4 in onda il film cult Blood diamonds in prima serata, per la seconda serata un altro importante cult American graffiti. La serata di La5 prevede il film tratto dalla serie Veronica Mars. Mediaset Extra ripropone una puntata dello show La sai l'ultima? Iris manda in onda il film Intruders. Su Italia 2 si sta in allegria con il film Vita smeralda. Top crime, invece, manda in onda un episodio dell'undicesima stagione di Bones. In onda su Boing Adventure Time. Ma adesso vediiamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

In prima serata su Canale 5 va in onda il film Soap opera, alla vigilia del capodanno le avventure sentimentali degli abitanti di un palazzo si incrociano tra emozioni e risate. In seconda serata il film La delicatesse, con Audrey Tatou, narra le vicende di una donna che rimasta vedova si butta a capofitto nel lavoro, riuscirà a far rientrare l'amore nella sua vita? Su Italia 1 va in onda Chicago Fire, la serie dove si incrociano le vite sentimentali e lavorative dei vigili del fuoco e dei paramedici della caserma 51. In seconda serata il film Atteraggio d'emergenza, congedato con disonore Roger sopravvive pilotando un charter per trasportare turisti alle Hawaii, finchè dei mercenari lo assaltano. Rete 4 propone in prima serata Blood diamonds, un mercenario e un giornalista diventano quasi alleati per recuperare un diamante di un ex prigioniero. In secondo serata il film American graffiti, quattro compagni di scuola diciassettenni si incontrano la sera prima del loro ingresso al college. Su La5 il film Veronica Mars, la detective lascia la vita metropolitana e torna a Neptune per aiutare il suo ex Logan, accusato dell'omicidio della sua fidanzata. Veronica dovrà scagionarlo e affrontare i suoi reali sentimenti. Mediaset Extra propone una puntata di La sai l'ultima? lo show basato sulla gara di barzellette. Su Iris il film horror Intruders, due bambini a Londra e Madrid sono perseguitati da un mostro senza volto. Vita smeralda è il film in onda su Italia 2, dove alcune ragazze abbandonati i fidanzati squattrinati si mettono a inseguire gli yacht e le vacanze extra-lusso. Su Top Crime i patologi e i detective di Bones indagano sull'omicidio di Drea Torres, una giovane avvocato che come difensore d'ufficio, patrocina i più deboli. Su Boing vanno in onda le peripezie di Adeventure time un cartone ormai cult per il suo linguaggio ai limiti del non-senso e intriso di citazioni della cultura pop moderna.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:11, Soap opera, film

Ore 23:51, La delicatesse film

Italia 1 ore 21:11, Chicago Fire, serie tv

Ore 22:58, Atterraggio d'emergenza film

Rete 4 ore 21:17, Blood Diamond film

Ore 00:12, American Graffiti, film

La5 ore 21:10, Veronica Mars, film

Mediaset Extra ore 21:15, La sai l'ultimissima?, show

Iris ore 21:00, Intruders, film

Italia 2 ore 21:10, Vita Smeralda, film

Top Crime ore 21:10, Bones, serie tv

Boing ore ore 21:20, Adventure Time, cartoni

