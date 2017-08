STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet e Atletica Leggera Londra (giovedì, 10 agosto 2017)

I programmi tv Rai di questa sera

Per la prima serata di oggi, giovedì 10 agosto 2017, il palinsesto proposto dalla Rai si presenta ricco di scelte con le prime tv anche in estate e non c'è dubbio che proprio la prima tv di Velvet 5 sarà la più seguita, in onda sulla rete ammiraglia. A seguire su Rai Uno in seconda serata il talk I Supereroi di Pani e Mollica con Caterina Caselli. In onda in prima serata su Rai Due lo sport con le gare di Atletica leggera per i Mondiali di Londra 2017, a seguire il film Un grido dal passato. Rai Tre propone il film Gloria, in seconda serata l'attulità di Linea notte. Rai 4 manda in onda il film Predators mentre Rai 5 propone il concerto Lang Lang Viaggio in Italia. In onda su Rai Movie la saga di 007 con Solo per i tuoi occhi. Rai Premium ripropone invece Last Cop, L'ultimo sbirro. Ma dopo questa breve presentazione, vediamo nel dettaglio la programmazione dei programmi Rai.

Su Rai Uno dunque si va verso il gran finale della serie Velvet, in questa puntata tutti gli scenari sono aperti con l'effettivo ritorno di Alberto, come sarà accolto da Anna? La stilista confermerà le sue dimissioni dalla galleria? Non ci resta che seguire la fiction. In seconda serata il talk I Supereroi di Pani e Mollica condotto da Massimiliano Pani e Vincenzo Mollica, che a bordo di un'automobile immaginaria e in uno scenario da cartoon, raggiungono dei big dello spettacolo italiano, in questa puntata vedremo Caterina Caselli. In onda su Rai Due lo sport con i Campionati Mondiali 2017 di atletica leggera, a seguire in seconda serata Un grido dal passato, il film ricco di misteri infatti, senza una ragione sui muri dell'università di Stoccarda compaiono migliaia di svastiche disegnate prima che i vetri delle finestre vadano in frantumi. Rai Tre propone in prima serata il film Gloria, la vita di Gloria, appena uscita di prigione, cambia quando il propietario del suo appartamento nel Bronx si vede costretto ad affidarle il figlio.

Come riuscirà Gloria a gestire la sua vita insieme a quella di un ragazzino? In seconda serata l'attualità tiene banco anche in estate con TG3 Linea notte. In onda su Rai 4 il film Predators, protagonisti unn gruppo di assassini mercenari, membri della Yakuza che come carcerati vengono selezionati per la loro capacità di uccidere senza ripensamenti e vengono condotti su un pianeta ostile. Rai 5 propone il concerto del talentuoso pianista cinese Lang Lang. Rai Movie manda in onda Solo per i tuoi occhi, film della serie 007, per recuperare un sofisticato trasmettitore finito in fondo all'oceano, agenti britannici e sovietici si sfidano fino all'ultimo colpo, sarà James Bond l'uomo decisivo. Rai Premium propone Last cop, proseguono le avventure di Mick Brisgau che risvegliatosi dal coma dopo vent'anni si risveglia e torna in servizio presso la polizia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:25, Velvet - Stagione 4 Episodio 7 - Voglia di ricominciare, telefilm

Ore 23:45, I Supereroi di Pani e Mollica - Caterina Caselli, talkShow

Rai Due ore 21:05, Atletica Leggera - Mondiali Londra 2017, sport

Ore 00:50, Un grido dal passato, film

Rai Tre ore 21:15, Gloria, film

Ore 23:20, TG3 Linea notte estate, attualità

Rai 4 ore 21:05, Predators, film

Rai 5 ore 21:15, Lang Lang Viaggio in Italia, concerto

Rai Movie ore 21:10, Solo per i tuoi occhi, film

Rai Premium ore 21:20, Last Cop L'ultimo sbirro, telefilm

