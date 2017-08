STEFANO DE MARTINO/ “Hai già spedito le mail?”, la love story con Gilda Ambrosio solleva il nuovo polverone

Stefano De Martino (Instagram)

Ora che Stefano de Martino e Gilda Ambrosio sono finalmente usciti allo scoperto, tutte le fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Negli ultimi giorni, infatti, molte di loro hanno preso di mira il profilo social del ballerino, colpevole, ai loro occhi, di non confermare né smentire i rumors di una sua possibile relazione amorosa con la blogger. Alla luce delle nuove rivelazioni di “Chi”, però, il ballerino finalmente ha scelto di rompere il silenzio e, pubblicando uno scatto che lo ritrae mentre trasporta un enorme carico di cipolle, sembra voler mandare un messaggio a tutte le sue follower più accanite: “Don’t cry”. Le sue ammiratrici, naturalmente, non sono rimaste in silenzio e ne hanno approfittato dello scatto per commentare con grande delusione la notizia del suo fidanzamento. Ecco i pareri più diffusi sui social:“Per favore smentisci come sempre, non ti si può vedere con questa gilda @stefanodemartino”, “Ma no con Gilda che a parte il fisico non è tutta sta bellezza puoi avere molto di più”. Qualcuno, ha voluto ricordare al ballerino la vecchia promessa fatta qualche tempo fa, quando sui social ha promesso a tutte le sue fan una mail quando si sarebbe fidanzato: “Hai già incominciato a spedire le email a chi di competenza?”.

STEFANO DE MARTINO, NEWS

I FAN DICONO ADDIO AI DEMARTINES, MA NON DIMENTICANO BELEN!

Non sembra esserci ormai alcun dubbio. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono ufficialmente una coppia. A confermare i rumors diffusi nelle ultime settimane, una serie di foto pubblicare dall’ultimo numero di Chi, che senza ombra di dubbio svelano al mondo intero la liaison attualmente in atto fra il ballerino e la blogger. Nelle immagini catturate dai paparazzi del noto settimanale, infatti, De Martino si lascia immortalare in compagnia della sua nuova fiamma proprio a Ibiza, fra una passeggiata in riva al mare e un bacio sui lettini. Dopo aver infiammato le pagine del gossip con presunti ritorni di fiamma con Belen Rodrigues e nuovi amori mai del tutto confermati, il ballerino più amato della scuola di Amici ha finalmente trovato l’altra metà della mela? Sembrerebbe proprio di sì. E, di fronte alle ultime novità sulla sua vita sentimentale, anche i fan più accaniti dei DeMartinez si sono dovuti arrendere: a legare Stefano e Belen, oggi, vi è soltanto un profondo sentimento di stima reciproca, alimentato dalla presenza del piccolo Santiago. Eppure, sui social, c'è chi crede che la showgirl si sia lasciata sfuggire un'occasione unica: "C'è qualcuna altra che si sta' mordendo le dita (arghentina)".

© Riproduzione Riservata.