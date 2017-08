Sinead O'Connor/ L'ex pugile Tyson Fury risponde al suo messaggio su Facebook: "Non sei sola"

Sinead O'Connor

L'ex campione dei pesi massimi Tyson Fury, risponde all'appello disperato di Sinead O'Connor. Solo pochi giorni fa, la cantante ha infatti pubblicato un messaggio disperato dicendosi sola e affranta dai problemi di salute mentale vissuti. Il pugile dichiara di aver visto di recente uno dei video dove la cantante ha confessato di avere problemi di salute mentale. Inoltre ha detto che essere soli non è colpa di nessuno, la colpa è di chi non era lì con lei. Fury, che l'anno scorso ha fatto uso di sostanze stupefacenti, dice che soffre anche lui di malattie mentali e vuole che Sinead non si senta sola. Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del pugile:"C'è molta gente là fuori che attraversa questa stessa cosa ... milioni di persone in tutto il mondo soffrono di questo. I problemi di salute mentale sono una delle cose peggiori che qualcuno avrebbe mai potuto avere, non importa quanto sia ricco o famoso. La salute mentale ti metterà in condizione di essere sempre preso in giro e dà sempre a qualcuno il diritto di scrivere, per qualunque motivo".

TYSON FURY RISPONDE ALL'APPELLO DI SINEAD O'CONNOR

"IO COME TE, NON SEI SOLA"

A questo punto Tyson Fury fa sapere alla cantante di essere al suo fianco: "Ma sono qui se ti serve. Non esitare a contattarmi. Vorrei parlare con te". Ricordiamo che Sinead O'Connor il 15 ottobre si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico al fegato che ha minato ulteriormente il suo morale: "Sono dovuta andare al pronto soccorso. Il fegato è andato e mi sta uccidendo. Non riesco a respirare bene e sono tutta dolorante. Sto scrivendo mentre sono sola. In pratica, la storia della mia vita. Vorrei non essere così sola, al mondo. Dovrei meritarmi qualcosa o qualcuno dopo tutti questi anni, e dopo aver dato così tanto. Sono scioccata da quanto sia rimasta sola".

