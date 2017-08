UNA VITA / Anticipazioni 10 agosto: Teresa e Mauro amanti?

Una vita

PUNTATA 10 AGOSTO, COSA SUCCEDERA'?

Ancora grandi emozioni per i fans di Una Vita che continuano a restare incollati davanti ai teleschermi per scoprire cosa accadrà agli abitanti di Acacias 38. Nella puntata odierna della soap opera spagnola, Teresa sarà assalita da mille dubbi. Mauro, infatti, l’ha messa ancora una volta in guardia dalle vere intenzioni di Cayetana esortandola a non lasciarsi abbindolare. Nello stesso tempo, l’ispettore le ha ribadito, ancora una volta, di amarla e di essere stato costretto a sposare Humildad. La dichiarazione d’amore lascia senza parole Teresa a cui Mauro fa recapitare un biglietto in cui le dà appuntamento in una pensione. Cosa farà Teresa? Deciderà d’incontrare l’uomo di cui è innamorata o lo lascerà andare per sempre sperando di dimenticarlo? A rendere ancora più complicata la vita a Teresa è la presenza di Humildad che continua a lavorare al patronato nella speranza di scoprire i segreti di Cayetana per riuscire ad aiutare Mauro e legarlo ancora di più a lei. La donna promette così al marito di aiutarlo nella sua battaglia contro Cayetana che è sempre più vicina al duca di Somoza. Nonostante l’interesse che prova per il nobile, però, la signora confessa a Teresa di avere dei dubbi sulle sue vere intenzioni. La maestra, sofferente per l’amore che prova per Mauro che, tuttavia, non può avere, esorta l’amica a buttarsi nella nuova storia senza pensare alle conseguenze dicendole che, anche lei, merita di essere felice.

ROSINA INVAGHITA DI LIBERTO?

Non solo Cayetana e Somoza. Ad Acacias 38 potrebbe nascere presto una nuova coppia. L’arrivo di Liberto, nipote di Susana, ha creato scompiglio ma anche una ventata d’aria fresca nel nobile quartiere spagnolo. Il giovane, infatti, non è lo studente modello che Susana pensa ma è un ragazzo che si concede tutti i piaceri della vita. Dopo aver legato con Pablo e Leonor, Liberto ha messo gli occhi su Rosina che, seppur titubante e ancora in lutto per la morte del marito Maximiliano, comincia a non essere indifferente al fascino del giovane. Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa? Pablo, invece, è sempre più vicino a realizzare il suo sogno di diventare fantino. Dopo aver acquistato il cavallo, si è iscritto alla prima gara per professionisti e, per festeggiare l’evento, Leonor organizza una festa alla pasticceria a cui invita anche Maria Luisa, sempre più depressa per la difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.