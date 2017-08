UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Claudio Sona di nuovo nei guai? La stoccata di Juan (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Claudio Sona nuovamente nella bufera? L'ex tronista gay di Uomini e Donne attualmente è in vacanza con degli amici. Per la gioia delle estimatrici, quotidianamente posta scatti social raccontando in sintesi la sua giornata. Dopo la sua esperienza con il programma di Maria De Filippi e la conoscenza con Mario Serpa, per il veronese le porte della televisione - ad oggi - si sono magicamente chiuse! Questo è ciò che ha svelato più volte Alberto Dandolo, dopo essersi occupato della spinosa faccenda che riguardava un potenziale coinvolgimento dell'ex tronista con il fidanzato Juan anche durante il trono. Il giornalista di Dagospia ed "Oggi" quindi, ha invitato più volte il ragazzo a dire la verità. Il silenzio di Sona però è stato così "assordante" che il ragazzo ha perso numerosissimi consensi online e su Instagram circa 10mila persone hanno deciso di non seguirlo più. Claudio infatti, oltre ad avere tradito la fiducia di Mario, avrebbe anche preso in giro la redazione del programma, incolpata dal web di essere stata troppo "leggera". Juan Sierra dal suo punto di vista, ha continuato a portare avanti il suo pensiero, specie dopo aver pubblicato (e cancellato dopo qualche minuto) la famosissima telefonata intercorsa tra lui e Claudio mentre il Sona stava comodamente seduto sulla poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, proprio l'ex fidanzato del Sona è tornato all'attacco con un messaggio tra le righe e non citandolo, il riferimento appare comunque molto chiaro. “Mia mamma mi ha insegnato ad essere felice, ad essere pazzo e chic come lei, a sorridere sempre, ma soprattutto mi ha insegnato a rispettare, amare e ad essere sincero. Mi ha sempre rispettato nelle mie scelte fatte col cuore. Giuro per lei che mai ho detto una bugia sul famoso caso che mi ha fatto soffrire tanto e credetemi che prima o poi ne saranno tutti consapevoli!! Non mi poteva capitare una mami migliore!!!”, ha scritto Juan postando una fotografia in compagnia della madre. Ci sono nuovi colpi di scena nell'aria? Attendiamo con ansia di scoprire l'evoluzione di questa faccenda e se Claudio – finalmente – si prenderà le sue responsabilità una volta per tutte.

