UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Gemma stregata dalla luna, ci sarà Marco con lei? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani, nonostante la potenziale crisi con Marco Firpo, sembra comunque abbastanza serena. Ecco perché, alcune ore fa la dama torinese ha come sempre condiviso il suo messaggio della buonanotte per le numerosissime estimatrici: “Ed ecco la mia buonanotte per voi... foto appena scattata, sembra spaziale come spaziali siete voi!”, scrive la dama più amata del trono over di Uomini e Donne. Di seguito, continua: “Questa è la settimana della luna piena e io non potevo non immortalarla... che meraviglia!”. La Galgani si trova al mare... potrebbe essere proprio in compagnia di Marco Firpo? Ultimamente pareva volere condividere la sua vita solo con amici e familiari ecco perché, con molta probabilità potrebbe essere in vacanza in compagnia delle sorelle. Tante le estimatrici che hanno risposto al suo dolce messaggio e quasi nessuno – almeno su Facebook – le ha chiesto delle informazioni in più sulla sua storia d'amore con Marco. Evidentemente per avere delle risposte ufficiali bisognerà attendere settembre. Nel frattempo, per visualizzare la fotografia postata da Gemma e potere interagire con la data, potete cliccare qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS

GEMMA PENSA SOLO A SE STESSA

Gemma Galgani e Marco Firpo tengono altissima l'attenzione sulle loro dinamiche amorose. La coppia, durante le battute finali del trono over di Uomini e Donne, ha regalato ai telespettatori piacevolissime emozioni con un ritorno di fiamma bello come un amore tra liceali. Gemma infatti, si è resa conto di provare ancora dei sentimenti per Marco ed ha voluto riconquistarlo in ogni modo a lei possibile. Dopo numerosi tira e molla, lo stesso Firpo ha ceduto al fascino della torinese ed è nuovamente capitolato facendo breccia nel suo cuore. La relazione tra i due, sembrava essere iniziata in maniera ottimale anche se, prima della fine della stagione senior in onda, i due ci avevano regalato un siparietto conclusivo niente male. Una volta terminata la consueta programmazione, con l'arrivo delle vacanze, nonostante la lontananza dagli schermi, Gemma ha avuto sempre modo di dedicare al fidanzato piacevoli parole d'amore e canzoni. Gli estimatori avidi di rivederli, venivano anche deliziati con alcuni scatti online, molto sporadici ma comunque costanti. Poi ad un certo punto, il silenzio.

GEMMA E MARCO, E' FINITA?

Gemma, durante alcune ospitate ed interviste tra le pagine dei settimanali, ha ribadito più volte il suo amore nei confronti di Marco e lo stesso cavaliere, confidandosi con una rivista, ha confessato che Gemma possedeva tutti i requisiti necessari per essere la potenziale donna della sua vita. Poi cosa è successo? Ad un certo punto il silenzio. Gemma non ha aggiornato lo stato sentimentale di Facebook e ad oggi risulterebbe ancora impegnata anche se... "Intercettata" da Panorama.it, ha spiegato di volere dedicare del tempo solo a lei: “Ora penso un po’ a me e mi concedo qualche giorno di vacanza”. La dama continua a condividere su Facebook solo i suoi messaggi della “buonanotte” e del “buongiorno” per le estimatrici mentre Marco, nella sua pagina di Facebook, non scrive ormai da una decina di giorni. L'ultimo post inoltre, riguarda la battaglia contro l'abbandono degli animali e non ha nulla a che vedere con la sua relazione d'amore con la Galgani. La loro storia d'amore è davvero finita?

