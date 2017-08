Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 10 agosto: Franco e Angela si diranno addio?

un posto al sole, anticipazioni

Un Posto al Sole sta per andare in vacanza ma, prima, dovrà risolvere (anche se siamo convinti che non sarà così facile, una serie di problemi che stanno a cuore ai fan. In particolare, la soap partenopea ruota ancora intorno a due scottanti temi: quella che sembra essere l'ennesima crisi tra Franco e Angela e quella che è ormai una guerra a tutti gli effetti tra Mattia e Roberto. I due sono ormai ai ferri corti e queste ultime puntate, dopo tutto quello che è successo, non ha fatto altro che inasprire la situazione, ma cosa succederà questa sera nella penultima puntata della settimana prima della pausa estiva? Ancora una volta succederà di tutto a partire dai primi minuti e fino al rocambolesco finale di puntata.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 AGOSTO

LA CRISI DI FRANCO E ANGELA, COLPA DI LUISA?

L'appuntamento con Un Posto al Sole è come sempre fissato per poco dopo le 20.40 sempre su Rai3 e anche questa sera i fan saranno pronti a schierarsi con uno o con l'altro personaggio. In particolare, sembra proprio che la mossa di Franco ad ergersi paladino degli oppressi non sia molto piaciuta al pubblico e non per via di quello che è successo a Peppino ma, soprattutto, perchè le sue mosse possono essere dettate da un interesse nei confronti della bella Luisa. Intanto, Angela sembra pronta a partire e lasciare il suo compagno da sola magari proprio in balia di questa presunta rivale in amore. Sarà davvero troppo tardi quando tornerà sui suoi passi cercando di risollevare le sorti del suo rapporto con Franco?

