VELVET 4 / Anticipazioni ultima puntata: lieto fine per Ana e Alberto?

Velvet 4

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Preparate i fazzoletti perché l’ultima puntata di Velvet 4 con cui i protagonisti della famosa galleria di moda di Madrid si congederanno definitivamente dal pubblico italiano sarà ricchissima di emozioni. Questa sera, nel prime time di Raiuno, andrà in onda l’ultimo appuntamento con la fiction spagnola. Si concluderà così una serie che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi regalando emozioni pure e sincere. Sono davvero tante le situazioni che verranno risolte. Alberto arriverà a Madrid dopo un lungo viaggio affrontato con Mateo: Ana lo perdonerà per i cinque, lunghi anni di assenza? Mateo e Clara sono ancora molto innamorati l’uno dell’altra ma nessuno dei due sembra pronto a dichiararsi. Patricia, invece, dopo aver perso il bambino, continuerà la sua storia con Erinque o deciderà di fare i conti con la propria coscienza rivelando la verità sulla morte di Martina? Jonas riuscirà a coronare il sogno di diventare stilista grazie all’aiuto di Raul? Ecco tutte le anticipazioni.

VELVET 4, LA VOGLIA DI RICOMINCIARE

Dopo aver annullato il matrimonio con Carlos, Ana è inquieta. Il ritorno da Alberto da New York la agita molto. La stilista non sa se essere arrabbiata con l’uomo che ama per essere rimasto lontano da lei e dal figlio per cinque anni o se essere felice di riabbracciare il suo, primo, grande ed unico amore. Alberto arriva a Madrid durante una notte di pioggia. L’incontro con Ana è magico. I due, infatti, non hanno bisogno di parlarsi ma è sufficiente guardarsi negli occhi per capire di essersi sempre amati. Ana decide così di presentare ad Alberto il figlio ma la follia di Cristina torna in pista. La donna, infatti, non si è ancora rassegnata a perdere l’amore di Alberto e decide di vendicarsi distruggendo i laboratori della Galleria Velvet mandando tutto a fuoco. Nell’incendio, purtroppo, resta coinvolto il piccolo Alberto che viene trasportato d’urgenza in ospedale. Proprio nel momento in cui Alberto scopre di avere un figlio, il bambino rischia di morire. Cristina, invece, nell’incendio resta ustionata e perde un occhio. Mentre Jonas. Con l’aiuto di Raul, cambia look per entrare nella scuola di Parigi, Marco Cafiero mette in vendita la Velvet.

