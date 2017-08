Valeria e Alessio/ Dopo Temptation Island 2017: "Usciti dal programma è stato difficilissimo e lo è tutt’ora"

Valeria e Alessio, Temptation Island

Sono passate ormai alcune settimane dalla fine della messa in onda della nuova edizione di Temptation Island e Valeria Bigella e Alessio Bruno fanno un bilancio della loro avventura e confessano che le cose non sono state affatto facili dopo il programma. In un'intervista rilasciata a IsaeChia, i due riassumono il loro percorso e, arrivati ad oggi, è Valeria a svelare di aver vissuto momenti davvero difficili: "Usciti dal programma è stato difficilissimo e lo è tutt’ora, non siamo ipocriti, ma stiamo cercando di recuperare il nostro rapporto pian piano. - racconta la Bigella, e continua - Inizialmente è stata una tragedia, una tragedia greca, però siamo dell’idea che ci sono dei forti sentimenti alla base della nostra storia e se ci sono quelli e la voglia di superare i problemi, le cose non possono che sistemarsi".

Molto più ottimista invece Alessio, la cui versione dei fatti è più 'leggera': "Se all’inizio le cose non sembrava andassero così bene, soprattutto durante la messa in onda delle puntate, in cui era un continuo litigare, ora finalmente sembra che abbiamo trovato la nostra serenità". Non mancano dichiarazioni sul rapporto istaurato da Alessio con Carmen Rimauro, la bella tentatrice con la quale ha trascorso tutto il suo percorso nel villaggio dei fidanzati. In particolare dell'esterna dopo la quale ha deciso di chiedere il falò di confronto: "Io non sono tornato indietro solo per i sensi di colpa, ma perché mi sono reso conto di essermi sbilanciato tanto e quello mi ha fatto avere paura di perdere veramente Valeria, quindi è stato tutto collegato" spiega infine Alessio.

