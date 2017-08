Velvet 5/ Ci sarà la quinta stagione? Un finale che fa tutti felici ma...

Velvet 5

Velvet 5 ci sarà? Questo si stanno chiedendo i fan della serie spagnola in queste ore. Mentre il gran finale si avvicina e Rai1 si prepara a mandare in onda gli ultimi episodi con il ritorno di Alberto e l'abbraccio con la sua Ana, il pubblico si chiede se davvero questo finale sarà soddisfacente e saprà chiudere il cerchio che si è aperto ormai cinque anni fa o poco più. Quello che possiamo dirvi è che il finale sarà lieto, non per tutti, e che Velvet 5 non ci sarà, almeno non nel senso classico del termine. Ana e Alberto avranno il loro lieto fine con il ritorno a casa dell'imprenditore, il chiarimento e la passeggiata verso l'altare per il suo "sì, lo voglio". In mezzo ci saranno una serie di colpi di scena, scontri, incendi e dure realtà che non lasceranno tranquilli i protagonisti della soap almeno fino alla fine a cominciare da un incendio che potrebbe uccidere il piccolo Alberto.

DAL LIETO FINE DI VELVET 4 ALLO SPIN-OFF VELVET COLLECCION

CLARA PROTAGONISTA DELLA NUOVA SERIE

Resta il fatto che tutto si risolverà per Ana e Alberto ma non per Rita e Pedro che si troveranno nuovamente a dover fronteggiare con la brutta malattia della donna che sverrà proprio durante il matrimonio della sua storica amica. Lieto fine, almeno sembra, anche per Enrique e Patricia, che formeranno la loro coppia sui generis e per Mateo e Clara che in queste ultime puntate si sono molto riavvicinati. Ma cosa succederà ai nostri protagonisti? Alcuni di loro, Clara compresa, torneranno a vivere nello spin-off della serie, Velvet Colleccion attualmente in lavorazione in Spagna e nella quale ritroveremo alcuni dei personaggi della serie originale compresa Ana, nel ruolo di guest star. La prima stagione della serie, composta da 10 episodi, andrà in onda in Spagna a partire dal 22 settembre 2017, e in Italia?

