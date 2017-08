AMARA/ Da Amici al Wind Summer Festival con successo (Premio Lelio Luttazzi)

Lelio Luttazzi

DOPO IL WIND SUMMER FESTIVAL NUOVO IMPEGNO

Stasera 11 aogosto Rai Uno strasmetterà la finale del Premio Lelio Luttazzi che si è svolta al Blue Note il 28 giugno. L'evento sarà condotto da Simona Molinari e Teo Teocoli e saranno tantissimi gli ospiti a salire sul palco. Tra questi, ci sarà Amara, l'ex cantante di Amici che si è fatta conoscere al grande pubblico anche durante il Wind Summer Festival, con al timone Daniele Battaglia e Alessia Marcuzzi. La sua esperienza nel mondo della televisione, dove ha iniziato a far conoscere la sua musica, inizia nel 2005 quando come Erika Mineo si aggiudicò un banco nel talent di Maria De Filippi. Ora, Amara calcherà il palco insieme a mostri sacri della nostra musica come Arisa, Roberto Vecchioni, Nina Zilli, Fabrizio Moro e Marco Masini. Il Premio Luttazzi vuole ricordare il grande cantante, scrittore, presentatore e ballerino morto a Trieste nel 2010. La finale della manifestazione ha visto due vincitori e cioè Manuel Magrini e, nella categoria Cantautrici, Carmen Ferreri.

AMARA, TRA AMICI E IL SUCCESSO CON LA MANNOIA

Amara, dopo la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, ha iniziato a rimboccarsi le maniche. Nel 2010 ha preso parte a SanremoLab ottenendo un notevole successo e quello stesso anno, Mogol le ha conferito una borsa di studio. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Credo tra le nuve proposte. Il video di presentazione di Credo ha ottenuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico, ottenendo più di 1 milioni di visualizzazioni. Ha collaborato alla scrittura di alcuni brani di Emma Marrone e di Loredana Errore come, ad esempio, Nuovi giorni da vivere, Luce Infinita e Un altro sole. Ha inciso due album, Donna Libera e Acouustic Cafè. Il 2017 è stato un anno particolarmente fortunato per Amara. Infatti, ha collaborato alla scrittura di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, pezzo amatissimo da pubblico e critica e poi ha intonato il brano Pace con Paolo Vallesi nella serata finale del Festival di Sanremo.

© Riproduzione Riservata.