ANTONELLO VENDITTI/ Gli Anni 70 il suo periodo d'oro (Techetechetè)

Antonello Venditti a Techetechetè

IL SUCCESSO A PARTIRE DAGLI ANNI SETTANTA

In questa puntata del programma amarcord di Rai 1, Techetechetè, viene dato ampio spazio anche ad un grandissimo cantautore romano come Antonello Venditti. Con i suoi inconfondibili brani, l’artista romano ha saputo conquistare l’attenzione di intere generazioni di fan rimanendo ancora oggi un personaggio molto amato e seguito. Nato a Roma l’8 marzo del 1949, ha iniziato la propria attività nel 1969 riuscendo a pubblicare negli anni qualcosa come 48 album di cui 20 in studio, 8 live e ben 16 raccolte, vendendo oltre 30 milioni di copie di dischi nel mondo. Sono stati gli anni Settanta, il periodo d’oro di Antonello Venditti, quello in cui la sua stella ha incominciato a splendere in maniera importante. Nel 1975 ha sposato Simona Izzo e quindi ha pubblicato una serie di enormi successi musicali come Lilly, Buona domenica, Sotto il segno dei pesci, Giulio Cesare, Notte prima degli esami, Ci vorrebbe un amico, Bomba o non bomba, In questo mondo di ladri e tantissimi altri ancora.

ANTONELLO VENDITTI, AMBASCIATORE DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA MAB UNESCO

Antonello Venditti nelle ultime settimane è stato ospite a Comacchio dove ha ricevuto un importante riconoscimento di ambasciatore della Riserva della Biosfera Mab Unesco del Delta del Po. Un riconoscimento al suo impegno per tematiche di natura ambientale che Venditti ha accolto con tanto entusiasmo rimarcando: “In questo momento della mia vita sento la responsabilità di ‘occupare’ il mondo, insieme a persone che sanno cosa vuol dire prendersene cura, nello stesso periodo in cui a deciderne le sorti è anche Donald Trump, qualcuno di cui potevamo benissimo fare a meno. In questo territorio che io ho visitato spesso negli anni Settanta, si mantiene qualcosa che non ritrovo nella mia Roma: un’organicità e un senso di identità di popolo che i romani non hanno. Ho una ferita nel cuore quando penso alla mia città, ecologicamente stravolta. Voi – continua – siete già ecosostenibili e il vostro è un modello che tenterò di esportare, perché è necessario salvaguardare il nostro ‘capitale Terra’ e non cercare di ricavare solo interessi da quel capitale.. Sento la responsabilità di contribuire, di non mettere nel cassetto l’ennesimo riconoscimento. Mi piacerebbe parlare ai più giovani nei banchi di scuola, riportare lì i temi ambientali che la scuola non trasmette più”.

