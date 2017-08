ARISA/ Nuovo impegno per la cantante (Premio Lelio Luttazzi)

Arisa

LA CANTANTE DE "LA NOTTE" AL PREMIO LELIO LUTTAZZI

Venerdì 11 agosto viene trasmesso da Rai Uno il Premio Lelio Luttazzi, sostenuto dalla Fondazione omonima e che per questa edizione sarà condotto da Teo Teocoli e Simona Ventura. Tra gli ospiti a salire sul palco ci sarà la cantante de La notte Arisa, la quale darà sicuramente al pubblico di poter assistere alle sue perfomarmance e ascoltare la sua incantevole voce. Arisa, ovviamente, non sarà l'unica artista presente alla manifestazione. Infatti, in questa produzione firmata da Carlo Avarello per l'Isola degli Artisti, interverranno Stefano Bollani, Fabio Fazio, Rosario Fiorello, Renzo Arbore, Paolo Belli, Fabrizio Moro e Roberto Vecchioni.

Lo scorso anno, il Premio è andato a Manuel Magrini per la categoria giovani pianisti e Carmen Ferreri per la categoria cantautori. Chi sarà quest'anno a trionfare? Tra una "gara" e l'altra, saranno immancabili le note della cantante di Genova, famosa grazie alla sua partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con Sincerità come categoria di Nuove Proposte.

ARISA, AL LAVORO SU UNA NUOVA COLONNA SONORA

Quello di Arisa è veramente un periodo d'oro. Infatti, la cantante è al lavoro per la colonna sonora di un nuovo film, Nove lune e mezza. Per l'occasione, Rosalba Pippa collabora con Niccolò Agliardi che ha confessato a Panorama come la cantante gli abbia chiesto del tempo per visualizzare la canzone e crearsi un suo film personale e come, una volta giunta in sala studio, l'abbia registrata in cinque minuti. Arisa, dal canto suo, sta preparando un nuovo album e nel frattempo si sta godendo il successo di Ho perso il mio amore, anch'esso all'interno di una pellicola: La verità, vi spiego, sull'amore. Inoltre, L'esercito dei selfie, cantanta insieme a Lorenzo Fragola, sta spopolando in tutte le classifiche. Arisa, quindi, riesce sempre a stare al centro dell'attenzione. Qualche settimana fa, ad esempio, è apparsa su Instagram con una lumaca sul suo volto, suscitando l'ilarità dei suoi ammiratori e sostenendo di stare facendo un trattamento antietà giapponese.

© Riproduzione Riservata.