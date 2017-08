Ambra Angiolini/ Da Amici alla relazione con Massimiliano Allegri: l'attrice finalmente si racconta!

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Si torna a parlare di Ambra Angiolini e della storia d'amore, che ha solo pochi mesi di vita, con Massimiliano Allegri. La nota attrice è stata di recente intervistata dal settimanale Vero, chiacchierata durante la quale ha raccontato dei nuovi progetti lavorativi, del ritorno ad Amici e... dell'amore. La prima domanda naturalmente ha messo in luce la sua estate sotto i riflettori per la love story col mister della Juventus, eppure anche in questo caso, di fronte alle curiosità della giornalista, la Angiolini ha preferito evitare: "Posso dire che in quest'estate fa caldo, molto caldo, e che è un'estate davvero calda" ha infatti dichiarato, scoppiando a ridere. L'attrice quindi, così come Allegri, preferisce mantenere il riserbo su questa relazione.

AMBRA ANGIOLINI SI SVELA: "PER LEI UN'ESTATE CALDA"

TORNA NELLA GIURIA DEL TALENT?

Per quanto riguarda il futuro in tv le è stato chiesto se la rivedremo ancora ad Amici: "Noi giudici non lo sappiamo mai con troppo anticipo, di solito veniamo avvisati direttamente dalla produzione. L'altro anno è successo tutto in un mese, è stata una sorpresa anche per me, e mi sono molto divertita! Sono stata davvero bene nel programma e con le persone e quindi, se mi richiamassero, ci penserei seriamente. Detto questo credo che nessuno sappia con esattezza che cosa succederà da qui ad aprile-maggio del prossimo anno. Sono la classica tipa che non si mette mai a ragionare troppo sulle scelte e sulle decisioni da prendere: se lo faccio sarei a pezzi!" La Angiolini quindi riguardo il rapporto con Allegri non si è assolutamente espressa. Preferisce mantenere la privacy sulla nuova storia che sembra andare comunque a gonfie vele. Per quanto riguarda Amici sono buone le possibilità di rivederla anche nella prossima stagione. Ricordiamo che oggi Massimiliano Allegri ha compiuto cinquanta anni. Sicuramente lo attende una giornata speciale insieme alla sua dolce metà. Vedremo come lo stupirà Ambra Angiolini.

