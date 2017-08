BELEN RODRIGUEZ / News: l'argentina smentisce la crisi con Iannone e si prepara al ritorno in TV

Belen Rodriguez, News

Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio: con Andrea Iannone? Nessuna crisi! La conferma ufficiale è arrivata dall'account Instagram della showgirl argentina che, festeggiando il compleanno del suo fidanzato, ha postato uno scatto con lui mettendo da parte tutti i rumors degli ultimi tempi. Belen infatti, può piacere oppure no ma sicuramente, ciò che fa impazzire gli estimatori è proprio la sua innata sincerità. Anche di fronte le macchine fotografiche dei paparazzi, se il suo era un momento "no", non si è mai tirata indietro schivando le fotografie talvolta anche mostrando il dito medio. Ecco perché, negli scorsi mesi, di fronte alle incessanti notizie di una crisi con Iannone, il suo silenzio forse avrebbe dovuto farci riflettere. Ed infatti, dopo mesi di mancate fotografie e dediche, arriva lo scatto di spalle guardando i fuochi d'artificio in occasione del 28esimo compleanno del pilota di MotoGp. "A te tutte le cose più belle di questo mondo. Buon compleanno", ha scritto Belen.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS 11 AGOSTO

NESSUNA CRISI CON IANNONE

Nonostante questa "prova", gli haters si sono fatti prontamente avanti sul suo profilo e tra i commenti, c'è chi sostiene che le sue parole siano comunque "fredde" in quanto non accompagnate dal classico "Ti amo". La fotografia dell'abbraccio però, dovrebbe sicuramente valere più di mille parole e staremo a vedere se questa volta s'interromperanno almeno per un paio di giorni, tutte le presunte voci che la volevano già in rottura di collisione con il suo fidanzato. Negli ultimi tempi si era perfino parlato di un potenziale riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino. Giovanni Ciacci per esempio (il celebre e simpatico "Giò Giò" della trasmissione Detto Fatto), in diretta radiofonica su Radio Deejay, aveva parlato di un imminente ritorno di fiamma tra le braccia dell'ex che sognava ardentemente di essere perdonato da lei dopo la rottura. Tra i commenti allo scatto pubblicato da Belen, compare anche la madre di lei, Veronica Cozzani che ha definito il ragazzo "Speciale".

Basterà un semplice scatto per placare il mondo del gossip? Lo scopriremo nel corso delle “prossime puntate”. Parlando di appuntamenti, a breve la showgirl tornerà in pista con “Tu si que vales” mentre si spera che possa fare incursione anche nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso dei mesi. Come ben sapete infatti, dal prossimo 11 settembre, il reality show condotto da Ilary Blasi prenderà il via e tra i nuovi concorrenti, quasi sicuramente ci saranno i suoi fratelli minori: Cecilia e Jeremias.

© Riproduzione Riservata.