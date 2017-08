BLUE BLOODS 7/ Anticipazioni dell'11 agosto: Danny e Maria fra gang ed omicidi

Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta su Rai 2

ANTICIPAZIONI EPISODIO 14 "ANIME PERSE"

Nell'episodio di Blue Bloods 7 di questa sera, Danny e Maria si ritroveranno ad indagare su un nuovo caso complicato. I due detective verranno infatti chiamati sulla scena del crimine in cui si è svolto l'omicidio del leader di una gang. I primi sospetti ricadranno in modo inaspettato sull'ufficiale di custodia e sulla donna con cui sembrava avere un legame di tipo sentimentale. Per Danny e Maria sarà un caso molto difficile da gestire, data la particolarità del delitto e la reticenza di tutti i possibili testimoni, che dimostrano di non avere una grande affinità con la Polizia. Continua invece il riavvicinamento fra Jamie ed Eddie, in seguito alla rottura del fidanzamento della donna con Josh. Questo evento ha provocato nella poliziotta il desiderio di avere un uomo al proprio fianco che possa comprendere i rischi del suo mestiere, oltre che ad apprezzarla come agente. Sarà la volta buona per lei e Jamie di riprendere il vecchio discorso sentimentale?

BLUE BLOODS 7, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 11 agosto 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 14°, dal titolo "Anime perse". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati nella puntata precedente: Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) si trovano in appostamento, mentre il fidanzato di Eddie (Vanessa Ray) incontra Jamie (Will Estes) e lo invita ad uscire con la fidanzata e la sorella per una cena. Intanto, Angela (Lucy Owen) fa visita a Frank (Tom Selleck) e gli annuncia di essere sul punto di sposarsi, oltre che volerlo al matrimonio. Angela si è infatti innamorata di un detective, l'uomo che ha conosciuto in seguito alla morte del marito. Danny e Maria invece vengono chiamati dall'ospedale, dove è stata ricoverata di una bambino di 9 anni che potrebbe essere stata violentata. Scoprono così che la frattura al braccio gliel'ha procurata il padre e Danny lo arresta, ma scopre che gode dell'immunità diplomatica. Il sottosegretario cerca quindi di contrattare con Frank per ottenere il rilascio dell'accusato, ma il Comandante si rifiuta di farlo date la gravità dei sospetti. Hassan Nejari (Stephen Schnetzer) intanto viene messo sotto torchio da Maria e Danny, ma l'arrivo di Erin (Bridget Moynahan) ferma ogni cosa. L'uomo viene infatti liberato su richiesta del Procuratore, che provoca alla fine uno scontro fra i due fratelli. Durante la serata a quattro, Eddie e Jamie si trovano fra gli avventori di un locale, che viene preso di mira da un gruppo di rapinatori. L'intervento dei due poliziotti si rivela essenziale, tanto che il loro capo decide di assegnargli un riconoscimento. Frank si presenta poi di nuovo dal sottosegretario Christine Sanders (Sharon Lawrence) dopo aver destinato Malik ad una casa famiglia. La donna gli rivela che presto verrà invece svolto il processo, che verrà vinto dal contratto fra i due Paesi. Nel frattempo, l'azione sul campo di Jamie provoca l'attrazione della sorella di Josh (Dave Coleman), mentre quest'ultimo mette delle distanze con Eddie e smette di risponderle al cellulare. Giorni dopo, Josh si presenta finalmente all'esterno della Centrale e finisce per credre che la fidanzata non lo abbia visto coraggioso. L'impatto con il suo lavoro mette in seria difficoltà l'uomo, che alla fine decide di rompere con lei. Dato che Malik è l'unico ad affermare di aver subito gli abusi del padre, Danny e Maria cercano di convincere la madre a confermare il tutto, ma la donna si rifiuta. In seguito i Reagan riusciranno con l'aiuto dei medici a dimostrare le violenze subite da Malik, sottraendolo al padre con l'aiuto dell'ingegno di Frank.

